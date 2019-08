vor 60 Min.

Das größte Spiel für Türk GB Günzburg

Was sich der Kreispokal-Sieger für das Kräftemessen mit dem Regionalligisten FV Illertissen vorgenommen hat. Für Spielertrainer Tayfun Yilmaz gibt’s ein Wiedersehen mit alten Weggefährten.

Von Jan Kubica

Als die Verantwortlichen von Türk GB Günzburg an zwölfter Stelle unter den 22 Kreissiegern ihren Wunschgegner für das Erstrundenspiel im bayerischen Verbandspokal wählen durften, war das Traumlos TSV 1860 München natürlich längst weg. Im Topf der Dritt- bis Sechstligisten befand sich zu diesem Zeitpunkt unter anderem noch der FV Illertissen und die Wahl der Günzburger fiel dann auch schnell auf den Regionalliga-Verein. Zum einen verheißt die geografische Nähe Derby-Atmosphäre und auch vonseiten der Gäste ein messbares Zuschauerpotenzial, zum anderen war es ein Herzenswunsch von TGB-Spielertrainer Tayfun Yilmaz, sich mit den Vöhlinstädtern zu messen. In der Saison 2008/09 spielte der heute 31-Jährige sechsmal im Trikot des damals von Karlheinz Bachthaler gecoachten Oberligisten. Für Yilmaz gibt’s also ein Wiedersehen mit dem Erfolgstrainer und vermutlich mit einigen weiteren alten Weggefährten, wenn seine Mannschaft an diesem Dienstag, 6. August, zum Erstrundenspiel im bayerischen Verbandspokal auf den FV Illertissen trifft. Anstoß im Auwaldstadion ist um 18.30 Uhr.

Belohnung für den Überraschungscoup

Für den gastgebenden Kreisliga-Aufsteiger ist es zweifellos das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Es war ja eine Riesenüberraschung, dass sich Türk GB in der vergangenen Spielzeit bis ins Kreispokal-Finale durchschlug und dann auch noch den damals klassenhöheren FC Maihingen 2:1 besiegte. Zur Belohnung gibt’s jetzt die möglicherweise einmalige Gelegenheit, sich in einem Pflichtspiel mit Regionalliga-Kickern zu messen.

Erfolgsaussichten für sein Team sieht Yilmaz angesichts des Vier-Klassen-Unterschiedes keine. Ihm geht es darum, dass sich der Außenseiter kämpferisch präsentiert, dem Gegner möglichst viel abverlangt, hinten lange die Null hält und vorne seine Chance konsequent nutzt, falls sie sich denn bieten sollte.

Günzburg spielt nicht in Bestbesetzung

Der TGB-Trainer verwendet zwar die Floskel „Dann schauen wir mal, wie es ausgeht“ – doch die so transportierte, feine Dosis Hoffnung verliert angesichts der Rahmenbedingungen aufseiten der Günzburger merklich an Schwung. Denn die Gastgeber können aufgrund der Urlaubszeit weder in Bestbesetzung antreten noch dürfen sie aus demselben Grund auf eine magische Zuschauerkulisse hoffen. Dass der Bruder des Spielertrainers, Günes Yilmaz, aufgrund einer Verletzung nicht mitwirken kann, bedeutet eine zusätzliche Schwächung. Hinzu kommen die Hypothek zweier Niederlagen zum Kreisliga-Start und die Frage nach den Kraftreserven, da das Punktspiel bei der SG Reisensburg-Leinheim am Sonntag erst um 18 Uhr angepfiffen wurde und damit gerade mal 48 Stunden zwischen den beiden Begegnungen liegen.

Der gastgebende Kreisligist bringt "volle Motivation" mit

Yilmaz weiß das alles – und verweist umso stärker auf die positiven Begleitumstände. Der ganze Verein sei stolz auf den Kreis-Titel im Toto-Pokal und „froh, dass wir gegen einen Regionalligisten spielen dürfen“. Die äußeren Bedingungen im Günzburger Auwaldstadion seien hervorragend. Und, womöglich das Wichtigste: „Viele personelle Alternativen haben wir nicht, aber volle Motivation.“

Vermutlich dürfen die Günzburger nicht darauf spekulieren, dass der Gast eine laxe Einstellung mitbringt. FVI-Trainer Marco Küntzerl hat zwar angekündigt, ein paar Stammspieler pausieren zu lassen, aber er sagt auch: „Das soll nicht heißen, dass wir das Spiel nicht ernst nehmen. Keine Frage, dass ich von den eingesetzten Akteuren eine engagierte Leistung und ein Weiterkommen verlange.“

