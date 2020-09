vor 36 Min.

Das große GZ-Sommerpuzzle: Wir lösen auf

Über 130 richtig zusammengesetzte Puzzles erreichten als Brief oder E-Mail unsere Redaktion. Die Luftaufnahme zeigt das Burgauer Freibad.

Sieben von mehr als 130 Teilnehmern gewinnen Preise aus der Region

Zwölf Puzzle-Teile galt es, beim Sommerpuzzle der Günzburger Zeitung richtig zu einem Gesamtwerk zusammenzufügen. In den vergangenen Wochen erschienen dafür in zwölf Ausgaben der GZ je ein Fotoausschnitt. Diese Ausschnitte ergeben richtig gelegt das Burgauer Freibad „Am Gsundbrunnen“ – aus einer besonderen Perspektive, nämlich aus der Luft fotografiert. Etwa die Hälfte des Fotos, das im August 2020 aufgenommen wurde, nimmt die Liegewiese ein, auf der als Farbpunkte die Besucher mit ihren Schirmen, Decken und Handtüchern zu sehen sind. Links oben ist der Bereich für die kleinsten Gäste erkennbar. Unten ist das Schwimmerbecken vollständig, die anderen Becken sind teilweise abgebildet. Wer das Freibad kennt, dem wird das Puzzeln leicht gefallen sein.

Das sind die Gewinner:

Den Sonderpreis der Stadt Burgau erhält Sybille Dambacher (Bibertal): fünf Einzelkarten für das städtische Eisstadion in Burgau. Vera Arzberger ( Günzburg) erhält 40 Liter Getränke nach Wahl der Schlossbrauerei Autenried. Ursula Gottfried (Dürrlauingen) gewinnt Speisen und Getränke im Wert von 25 Euro – entweder im Hotel zur Post oder im Restaurant Zehntstadel in Leipheim. Je fünf Kugeln Eis der Günzburger Eisdiele Numero Uno erhalten Franz Lohr (Autenried), Brigitte Felber (Kötz), Gertrud Kempter (Kammeltal) und Joachim Eberhart (Günzburg). Gutscheine werden per Post zugeschickt. (bwz)

