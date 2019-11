vor 60 Min.

Das sind Bibertals Großprojekte

In Bühl wird ein neuer Kindergarten gebaut, in Kissendorf die Mehrzweckhalle saniert

Von Sandra Kraus

Es war die letzte Bürgerversammlung für Oliver Preußner als Bürgermeister von Bibertal. Preußner wird, wie berichtet, bei der Kommunalwahl 2020 nicht mehr antreten. 50 Bürger waren in den Traube-Saal nach Bühl gekommen, zwei Tage zuvor waren es knapp 90 in Kissendorf. Bürgermeister Preußner konnte auf ein gutes Jahr zurückschauen.

Die Gemeindekasse ist gefüllt wie seit Jahrzehnten nicht mehr, die Geburten (35) übersteigen die Todesfälle (28) und 32 Paare werden sich 2019 ihr Ja-Wort geben. Ende Oktober hatte Bibertal 5112 Einwohner. Mit Blick in die Zukunft schilderte Preußner die kommenden Großprojekte. Noch in der Planung sind die Sanierung der Kläranlage in Bühl sowie der Neubau eines Kindergartens mit 75 Plätzen in Bühl. Sobald die Zuschüsse unter Dach und Fach sind, wird 2020 mit dem Bau begonnen. Die Eröffnung könnte dann im ersten Halbjahr 2021 sein. Noch immer gebaut wird an der Mehrzweckhalle in Kissendorf. „1,8 bis 2 Millionen Euro wird es kosten. Die Fertigstellung ist für Juni 2020 anvisiert“, sagte Preußner. Ein bisschen im Schatten dieser Großprojekte stehen die geplante barrierefreie Gestaltung der Hauptwege auf den Friedhöfen in Bühl und Kissendorf sowie die Pflasterung des Dorfplatzes in Bühl. Aufgelöst werden 2020 die Flüchtlingsunterkünfte in Bühl und Kissendorf. „Jetzt, am 30. November werden die Unterkünfte geschlossen. Die Container werden abgebaut. Die gemeindeeigenen Unterkünfte waren ein solidarischer Beitrag zum nationalen Notstand während der Flüchtlingskrise in Deutschland 2015. Danke an alle Helfer.“

Zum ersten Mal plant Bibertal in den Sommerferien 2020 einen Ferienspaß mit neuem Konzept. Schulkinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren sollen künftig in der ersten Sommerferienwoche von 9 bis 16 Uhr bei verschiedensten Aktionen ihren Spaß haben. „Vereine und Interessierte können sich schon jetzt mit Ideen melden“, warb Preußner für das neue Format. Eine Herzensangelegenheit ist für Preußner jedes Jahr die Feuerwehr. „Bitte kommen Sie zur Feuerwehr! Die aktiven Feuerwehrleute werden immer weniger, dabei sind sie im Notfall so wichtig. Ich bin bei der Feuerwehr in Kissendorf aktiv, weil ich da wohne.“ Nach dem Bürgermeister hatten die Bürger das Wort. Bei der ersten Frage ging es um den Dichtigkeitsnachweis nach einer Kanalsanierung in Hetschwang. Preußner verwies darauf, dass die Arbeiten von einer zertifizierten Firma übernommen worden waren. Bemängelt wurde der Zustand vom Feldweg zwischen Hetschwang und Happach sowie der beim Bogenplatz in Opferstetten. Beides wurde vom Bürgermeister notiert. Erklärt wurde auf eine Frage, dass sich die Kosten der Asphaltierung des Feldwegs von Anhofen zur Biogasanlage auf Privatleute, einen Festzuschuss der Gemeinde und die Jagdgenossenschaft verteilt hätten.

Abschlägig beantwortet wurde die Frage, ob nicht wieder ein Recyclinghof möglich wäre. „Dafür gibt es jetzt die Gelbe Tonne“, so Preußner.

Themen folgen