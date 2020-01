vor 38 Min.

Das sind die Sieger der Junioren-Turniere des SC Bubesheim

Wer sich in der Rebayhalle durchsetzt - und wie oft der Gastgeber triumphiert.

Insgesamt sieben Futsal-Turniere für Nachwuchsfußballer hat der SC Bubesheim ausgerichtet. Zwei Mal triumphierte der (im Juniorenbereich teilweise in Spielgemeinschaft mit dem TSV Wasserburg agierende) Gastgeber in der Rebayhalle in Günzburg.

Turniere und Gewinner

Sparkassen-Cup der G-Junioren (6 Starter): 1. SC Bubesheim

KFZ Sauter -Cup der F1-Junioren (8 Starter): 1. TSV Krumbach

Eberl Erdbeeren-Cup der F2-Junioren (6 Starter): 1. SV Wörnitzstein-Berg

Delta Möbel-Cup der E1-Junioren (8 Starter): 1. SG Kötz

Eberl Erdbeeren-Cup der E2-Junioren (6 Starter): 1. TSV Wasserburg

Kögl-Cup der D-Junioren (10 Starter): 1. SG Bubesheim-Wasserburg

Neidl-Cup der B-Junioren (7 Starter): 1. TSV Krumbach

