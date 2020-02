vor 2 Min.

Dauerprozess um Prügelei in einem Biergarten während WM 2018

In einem Biergarten gab es während der WM 2018 einen Zwischenfall.

Ein 34-Jähriger ist wegen einer gefährlichen Körperverletzung in Günzburg angeklagt. Warum das Verfahren auch nach drei Verhandlungstagen nicht zu Ende ist.

Von Wolfgang Kahler

Erheblichen Zeitaufwand verursacht die juristische Aufarbeitung einer Prügelei in einem Günzburger Lokal während der Fußball-WM 2018. Ein 34-Jähriger steht wegen gefährlicher Körperverletzung erneut vor dem Richter, nachdem er wegen des Delikts schon zu einer Geldstrafe verurteilt worden war, die er aber nicht gezahlt hat.

Der fahrig wirkende Angeklagte eröffnet dabei dem Vorsitzenden: „Hab’ grad mit meinem Anwalt telefoniert, der kommt nicht.“ Und ergänzt: „Kann ich mal mit dem Richter sprechen.“ „Können Sie“, gibt Martin Kramer zurück, „nehmen Sie dort Platz.“ Auf der Anklagebank nämlich. Dann geht’s weiter: „Ich wurde schon verurteilt“, grummelt der 34-jährige Günzburger. Er wundert sich, dass er nach der ersten Verhandlung im Oktober vergangenen Jahres erneut vor Gericht steht. Weil er damals die Geldauflage von 500 Euro nicht gezahlt habe, macht ihm der Richter klar.

Das ist der Anlass des langwierigen Verfahrens

Deshalb wurden ihm von der Staatsanwaltschaft nun 700 Euro aufgebrummt. „Die kann ich aber nicht auf einmal zahlen“, jammert der Beschuldigte, „300 Euro habe ich dabei.“ Doch auf diesen Teilzahlungsdeal will sich der Richter nicht einlassen: „Wieso soll ich Ihnen jetzt glauben, nachdem es schon beim ersten Mal nicht funktioniert hat.“ Damals sei er arbeitslos gewesen, beteuert der Angeklagte. Am 11. Februar bekomme er seinen Lohn, „dann kann ich den Rest auf einmal zahlen.“ Jetzt meldet sich auch Nebenklage-Anwalt Markus Neumann zu Wort, der das Opfer des Schlägers vertritt. Der sollte bis Mitte Januar den Rest eines kombinierten Schmerzensgeldes und Schadensersatzes zahlen, was bisher nicht passierte. Diese zivilrechtliche Auseinandersetzung hat auf das Strafverfahren jedoch keine Auswirkung.

Anlass des langwierigen juristischen Verfahrens, das am Donnerstag ohne endgültigen Abschluss in die dritte Runde gegangen ist, ist ein Vorfall Ende Juni vergangenen Jahres. Bei der Übertragung eines WM-Spiels im Biergarten eines Günzburger Altstadt-Lokals, kam es zwischen dem angetrunkenen Angeklagten, dessen Freund und anderen Gästen zur handgreiflichen Auseinandersetzung. Der jüngere Freund, ebenfalls nicht mehr nüchtern, stänkerte, weil ihm ein freier Stuhl nicht zugestanden wurde. Beide waren schon vorher durch lautstarke Kommentare aufgefallen, wie das 56-jährige Opfer als Zeuge schildert. Eine mit am Tisch sitzende Frau machte dem aggressiven Frager klar, dass der Stuhl besetzt sei: „Dann ging es schon los.“

Verletzungen an Hals, Oberarm und Rücken

Der Ältere der beiden Angeklagten sei mit erhobenen Händen auf sie zugekommen. Der Begleiter mischte sich ein, wollte die Frau verteidigen. Bei der folgenden Prügelei erlitt der 56-Jährige Verletzungen an Hals, Oberarm und Rücken, sein Hemd wurde zerrissen, die Sonnenbrille ging verloren. Zunächst versuchten die Täter zu flüchten, wurden aber noch vor dem Lokal von Sicherheitsleuten gestellt.

Der Angeklagte mault derweil weiter beim aktuellen Termin: „Ich bin kein Anwalt, kann mich nicht richtig ausdrücken, habe ich kein Recht auf einen Pflichtverteidiger?“ „Haben Sie nicht“, macht ihm Richter Kramer klar. Nur wenn es sich beispielsweise um ein Verbrechen mit einer Freiheitsstrafe ab einem Jahr handele oder ein komplizierter Sachverhalt vorliege, sei das anders. Er hätte ja das Geld aufgetrieben, quengelte der 34-Jährige, „das ist unfair“. „Wenn Sie das Geld auftreiben können, warum haben Sie die 700 Euro nicht gezahlt“, gibt Richter Kramer zurück.

Eine Zeugin kann nur wenig beitragen

Er sei aggressiv, unkooperativ und erheblich angetrunken gewesen, beschrieb ein Polizist den Angeklagten bei der Überprüfung. Der Beamte war damals als Fußstreife in der Günzburger Altstadt unterwegs gewesen und kurz nach der Schlägerei am Lokal.

Am Verhandlungstag, dem Donnerstag, kann eine weitere Zeugin aber nur wenig zum eigentlichen Tatablauf aussagen, weil sie den mehr als eineinhalb Jahre zurückliegenden Vorfall schon ziemlich verdrängt hatte. Mittlerweile hat der Angeklagte einen Teilbetrag seiner Geldauflage an die Günzburger Feuerwehr gezahlt, wie er dem Richter nachweisen kann. Aber immer noch fehlen 315 von den 700 Euro. „Kriegen Sie es hin bis zum 20. Februar, den Rest zu zahlen?“, fragt Kramer den 34-Jährigen. Er bekomme am 11. Februar sein Gehalt, beteuerte der erneut.

Wenn die offene Summe bis spätestens 19. Februar beglichen ist, werde das Verfahren eingestellt, sonst droht dem Angeklagten die nächste Verhandlung mit einem Urteil, das dann ins Strafregister eingetragen werde.