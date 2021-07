Sommernachtsgebet in Günzburg an ungewöhnlichem Ort

Plus Von viel Straßenlärm begleitet wurde das Sommernachtsgebet in Deffingen. Nahe der Autobahn treffen sich 30 Menschen zu einer Andacht. Manche kämpfen seit Jahren für ein Ziel.

Es gibt nicht einen Moment der Stille. Es braust und rauscht in einer Tour. Über der Unteren Dorfstraße im Günzburger Stadtteil Deffingen liegt ein diffuser Klangteppich. An deren Ende, jenseits der Bauernbrücke über die A8, lädt die katholische Pfarreiengemeinschaft Günzburg zu einem Sommernachtsgebet. „An der Autobahn“ lautet der Titel der Andacht. Es ist nicht zu überhören.