15:45 Uhr

Dekan Wolfgang-Jürgen Stark verlässt Günzburg

Was Wolfgang-Jürgen Stark in seiner Zeit in Günzburg bewirkte und wie es jetzt für ihn weitergeht.

Er vermisse jetzt schon Günzburg, erzählt der Dekan im Ruhestand Wolfgang Stark, der seit 1. September in Göppingen lebt. Von 1982 an war er in Günzburg erster Pfarrer, bis er 1987 Dekan in Schwabach wurde. Nach seiner Ruhestandsversetzung 2004 zog es ihn zusammen mit seiner Frau, die vor vier Jahren starb, wieder zurück nach Günzburg.

Seine Tätigkeit in den vergangenen 16 Jahren in Günzburg beschreibt Stark bescheiden mit „ehrenamtlich“. Er habe sich gerne „einspannen“ lassen, habe Gottesdienste im gesamten Landkreis gehalten, sich ökumenisch engagiert, zum Beispiel den ökumenischen Kirchentag 2017 angeregt. Nicht wegzudenken war er über all die Zeit im Posaunenchor und als stimmsicherer Bariton mit absolutem Gehör im ökumenischen Kirchenchor.

Stark verabschiedet sich im Gottesdienst

Günzburg selbst sei einfach einladend, die Lage schön, er habe sich hier immer willkommen und heimisch gefühlt, erzählt Stark weiter. Nun ist er von Günzburg nach Göppingen gezogen, in die Nähe seiner Tochter.

Die evangelische Kirchengemeinde wird ihn an diesem Sonntag im Gottesdienst verabschieden, ihm für sein segensreiches Wirken und Mitwirken in Günzburg danken und ihm für seinen neuen Lebensabschnitt Gottes Segen und alles Gute wünschen.

Auch wenn sich viele Gemeindeglieder persönlich von Wolfgang-Jürgen Stark am Sonntag verabschieden möchten, ist zu bedenken, dass entsprechend der Größe der Auferstehungskirche und des einzuhaltenden Abstands nur eine sehr begrenzte Anzahl von Personen am Gottesdienst um 10 Uhr teilnehmen kann. Darauf weist die Kirchengemeinde hin. (zg)

