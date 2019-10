09.10.2019

Dem Dossi liegt Europa am Herzen

Das Günzburger Dossenberger-Gymnasium ist eine von sieben bayerischen Schulen, die in München mit der Europaurkunde 2019 geehrt wurden

Das Günzburger Dossenberger-Gymnasium freut sich über eine weitere Auszeichnung: Die Schule ist am Montag als eine von sieben in Bayern mit der Europa-Urkunde 2019 ausgezeichnet worden. Europaminister Florian Herrmann und Kultusminister Michael Piazolo überreichten die Auszeichnungen in München.

Europaminister Herrmann würdigte beim Festakt in der Allerheiligenhofkirche der Münchner Residenz das Engagement der ausgezeichneten Schulen. Herrmann sagte an die Preisträger gerichtet: „Sie stehen stellvertretend für die vielen jungen Menschen in Bayern, denen Europa und die europäischen Werte sehr am Herzen liegen. Ihr Einsatz für ein lebendiges Miteinander über Ländergrenzen hinweg ist großartig – sie sind ausgezeichnete Botschafter Bayerns in der Welt.“

Kultusminister Michael Piazolo betonte, die ausgezeichneten Schulen mit ihren zahlreichen europäischen Projekten und Aktivitäten seien ein nachahmenswertes Beispiel für alle, das europäische Miteinander im Alltag zu leben. „Sie stärken das europäische Bewusstsein ihrer Schülerinnen und Schüler und eröffnen ihnen einen Horizont, mit dem sie für das Leben in einer immer enger international vernetzten Welt hervorragend gerüstet sind.“

Das Dossenberger Gymnasium engagiert sich seit Jahren sehr erfolgreich bei EU-Bildungsprogrammen, etwa im Erasmus+ Projekt „Liberté – je t’aime“ von 2016 bis 2018 aber auch bei Lehrkräftefortbildungen. Im Schuljahr 2017/2018 erklärte die Schule „Europa“ zum Jahresthema. Aktuell läuft das Erasmus+-Projekt „Solidarité“: A vous les jeunes!“. Dabei beschäftigen sich Schüler der achten und neunten Jahrgangsstufe in Zusammenarbeit mit Partnerschulen aus Griechenland, Italien und Schweden, in französischer Sprache mit Aspekten der „Solidarität in Europa“. Es geht unter anderem um die Stärkung der Schulgemeinschaft, präventive Maßnahmen gegen (Cyber)Mobbing, Einheit in Europa für die Zukunft, verantwortungsbewusster Umgang mit der Umwelt.

Jährlich finden in den beteiligten Ländern internationale Treffen statt, bei denen die Schüler Ergebnisse zu jeder Thematik erarbeiten, präsentieren und diskutieren. Spezielle P-Seminare mit Europa-Bezug wie das Projekt „Interkultureller Austausch mit Vertretern der spanischsprachigen Kultur“ sowie Austausche mit Partnerschulen in England, Frankreich, Tschechien, Ungarn, Spanien und Italien runden das europäische Profil der Schule ab.

Ein Kurzfilm, mit dem sich die ausgezeichneten Schulen gemeinsam beim Festakt in München präsentiert haben, ist im YouTube-Kanal der Bayerischen Staatsregierung verfügbar: https://youtu.be/RAj0H_TxLko. (zg)

