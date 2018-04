Den Hofgarten zurückerobern

Mit dem schönen Wetter kommen auch Randalierer wieder in die Innenstadt. Die Günzburger sollten sich dadurch aber nicht abschrecken lassen.

Für die Anwohner in der Günzburger Innenstadt ist der beginnende Frühling kein echter Grund zur Freude. Denn sie wissen: Mit den wärmeren Temperaturen kommen auch die Randalierer wieder. Laute Musik im Hofgarten, Fußbälle, die gegen die Fassade des Hotels gekickt werden, Zigarettenkippen im Turniergarten oder Gegröle im Gärtchen der Essbaren Stadt sind da noch das geringste Übel. Manche machen auch vor sinnloser Zerstörung nicht halt. Egal, ob es Kunstwerke sind oder liebevoll angepflanzte Blumenbeete: Den ungebetenen Gästen im Hofgarten ist nichts heilig. Streifengänge der Sicherheitswacht und der Polizei können kaum Abhilfe schaffen, wie die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt. Und das Aufstellen von Videokameras zur Abschreckung wird – nicht zuletzt durch die neuen europäischen Vorgaben zum Datenschutz – immer schwieriger.

Den Bereich rund um das Stadtschloss aber denjenigen zu überlassen, die ihn mutwillig kaputtmachen, weil sie offenbar keine andere Freizeitbeschäftigung kennen, ist jedoch auch keine Lösung. Stattdessen müssen sich die Günzburger ihren Hofgarten zurückerobern. Veranstaltungen des Kultursommers – vor allem in den Abendstunden – könnten beispielsweise in die grüne Oase verlegt werden, um dort mehr Öffentlichkeit zu schaffen. Je mehr Menschen den Hofgarten, den Turniergarten und auch das Gärtchen hinter dem Schloss beleben, die diesen Platz, seine Gestaltung und seine Funktion als temporäre Kunstgalerie im Freien nutzen, desto weniger attraktiv ist er für andere, die nichts Gutes im Sinn haben. Dass der Kunstverein Off-Art trotz aller Zerstörungen der Vergangenheit daran festhält, dort zeitgenössische Kunst zu zeigen, ist ein erstes, wichtiges und richtiges Signal in diese Richtung: Der Hofgarten gehört nämlich allen Günzburgern.

