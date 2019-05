vor 42 Min.

Denkmalschutz-Stiftung fördert Projekte im Landkreis

Sieben besondere Gebäude im Landkreis Günzburg werden finanziell unterstützt. Wie viel Geld wohin fließt.

Für sieben Kulturdenkmäler und besondere Bauprojekte im Landkreis Günzburg stellt die Bayerische Landesstiftung für Denkmalschutz Fördergelder in Höhe von insgesamt 60520 Euro zur Verfügung. Im Einzelnen handelt es sich um die Pfarrkirche St. Martin in Burgau-Unterknöringen, die Evangelisch-Lutherische Johanneskirche in Burtenbach, das Untere Schloss in Ichenhausen, die Friedhoskapelle „St. Patritius“ in Wettenhausen, ein Anwesen in Krumbach, die Pfarrkirche St. Stephan in Autenried sowie die Pfarrkirche St. Stephan in Deisenhausen.

Nachdem bereits im Februar ein Bürgerhaus in Leipheim und die Sanierung der Kirche Mariä Opferung in Großanhausen mit 70000 Euro gefördert wurden (wir berichteten), sind nunmehr erneut Zuschüsse freigegeben worden, wie der Landtagsabgeordnete Alfred Sauter (CSU) mitteilt. „Die Zuschüsse der Landesstiftung unterstreichen die besondere Bedeutung der Baudenkmäler im Landkreis Günzburg“, erklärt er. Die Fördergelder werden bereits seit 1972 vergeben, jedoch nur zur Instandsetzung von überregional bedeutenden Bau- und Kunstdenkmälern.

Überregionale Bedeutung der Unterknöringer Kirche

Der Pfarrkirche St. Martin wird als Baudenkmal überregionale Bedeutung beigemessen, zu diesem Ergebnis kommt das Gutachten der Bayerischen Landesstiftung. Hierhin fließen 28600 Euro. Im Jahre 1481 erbaut, ist die Kirche eine der ältesten im Landkreises. Sie wurde im Laufe der vergangenen Jahrhunderte mehreren radikalen Umgestaltungen unterzogen, sodass im Innenraum noch heute Spuren aller Stilepochen seit dem Spätmittelalter zu finden sind. Die Dachstuhl- und Außeninstandsetzung von St. Martin läuft bereits seit September 2018 und soll bis zum Frühjahr 2020 abgeschlossen sein. Die Sanierungsmaßnahmen umfassen einen Neuanstrich der Fassade, eine Erneuerung der Balken im Dachstuhl und das Neueindecken des Daches. Als Abschluss wird eine Sanierung des massiven, siebengeschossigen Turmes mit seinen vier Giebeln vorgenommen. (Lesen Sie hier mehr über das Projekt: Am 3. September wird die Kirche eingerüstet )

Die evangelische Kirchengemeinde Burtenbach mit ihrer Johanneskirche besteht seit 1532 und ist die älteste im Mindeltal. Die Johanneskirche wurde von 1560 bis 1562 im Renaissance-Stil erbaut. Aufgrund ihrer überregionalen Bedeutung spricht die Bayerische Landesstiftung ihr eine Förderungssumme von 14200 Euro für die Außen- und Kirchturmsanierung zu. Eine ästhetische Besonderheit der Kirche ist der Kirchturm, der im Jahre 1688 nach einem Blitzschlag als Zwiebelturm wieder aufgebaut wurde.

Auch das Untere Schloss in Ichenhausen wird bedacht

Bereits 1697 wurde das Untere Schloss in Ichenhausen als dreigeschossiger Satteldachbau mit Schweifgiebeln durch Franz Marquard vom Stain zum Rechtenstein erbaut. Nachdem es lange Zeit als Wohnhaus diente und von 1860 bis 1966 das Schulhaus der Gemeinde Ichenhausen war, ist in ihm bereits seit 1984 das Bayerische Schulmuseum als ein Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums beherbergt. Die Fassadensanierung des Unteren Schlosses wird nun mit 10600 Euro durch die Bayerische Landesstiftung bezuschusst.

Auf weitere Bauprojekte entfallen insgesamt 7120 Euro. Dies sind die Friedhoskapelle „St. Patritius“ in Wettenhausen, ein Anwesen in Krumbach, die Pfarrkirche St. Stephan in Autenried und die Kirche St. Stephan in Deisenhausen. (zg)

Themen Folgen