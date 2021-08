Unbekannter klingelt mitten in der Nacht in Denzingen

Am frühen Morgen klingelt es bei einem Anwesen in Denzingen und eine Person entfernt sich unerkannt. Kurz danach fährt ein Auto ohne eingeschaltetes Licht weg.

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Dienstags klingelte ein Unbekannter gegen 4 Uhr bei einem Anwesen im Günzburger Stadtteil Denzingen. Kurz darauf entfernte sich ein dunkler Wagen ohne Licht. Am Donnerstag wurde am selben Anwesen gegen 5 Uhr erneut geklingelt. Der Unbekannte entfernte sich diesmal unerkannt zu Fuß. Es ist nicht auszuschließen, dass durch den oder die Unbekannten versucht wurde, eventuell leer stehende Häuser als Vorbereitung für Wohnungseinbrüche auszukundschaften, teilte die Polizei am Samstag mit. Zeugen, die verdächtige Feststellungen, insbesondere zu den genannten Tatzeiten im Stadtteil Denzingen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)