vor 17 Min.

Der Ärger um die Poller am Marktplatz findet kein Ende

Die automatischen Poller am Marktplatz in Günzburg - hier an der Zufahrt von der Augsburger/Dillinger Straße - machen Ärger.

Die Stadt Günzburg hat Probleme mit Firma, die für das neue System in der Fußgängerzone verantwortlich ist. Jetzt hängt alles an der Programmierung der Ampel.

Von Rebekka Jakob

Stadtbaumeister Georg Dietze sagt, mittlerweile sei er stinksauer. Das Drama um die automatisch versenkbaren Poller am Günzburger Marktplatz ärgert auch Dietzes Kollegen im Rathaus und den Günzburger Stadtrat. Denn noch immer sind die Hindernisse, die für einige Stunden am Tag eine Durchfahrt verhindern sollen, nicht in Betrieb.

Das Projekt hatte sich immer wieder verzögert, wie Dietze in der Sitzung des Stadtrats zurückblickend sagte. (Lesen Sie dazu auch: Poller am Markt funktionieren weiter nicht richtig ) „Nach dem Guntiafest sollten die Poller und die beiden Schaltschränke eingebaut werden. Dabei gab es schon die erste Verzögerung wegen der Schaltschränke“, so Dietze. Die Stadtverwaltung wollte den Probebetrieb in den Sommerferien starten – und musste dann feststellen, dass ein Kabelbaum, der zu den Schaltschränken führen sollte, zu kurz geliefert worden war. Als auch dieses Problem behoben war, tauchte die nächste Schwierigkeit auf: Das akustische Signal, das beim Herausfahren und beim Absenken der Poller ertönen sollte, fehlte. Und die Ampelanlage, die mit rotem Licht warnen sollte, schaltet erst in der Sekunde ein, in er sich auch die Poller bewegen.

Poller am Marktplatz: Erst ging der Signalton nicht, dass streikte die Ampel

„Letzte Woche ist das Problem mit dem Signalton behoben worden“, teilte Dietze dem Stadtrat mit. „Aber die Vorschaltung des Rotlichts funktioniert immer noch nicht.“ Ein Subunternehmen der beauftragten Firma in Italien sei für die Programmierung verantwortlich, so der verärgerte Stadtbaumeister. „Wir haben sogar den Geschäftsführer der Firma zur Sitzung eingeladen, damit er ihnen selbst erklären kann, was schief gelaufen ist“, so Dietze. Dieses Angebot hatte der Firmenchef jedoch nicht angenommen. Eine halbe Stunde vor dem Beginn der Sitzung habe er erneut eine Mail des Unternehmens bekommen – „aber eine konkrete Aussage, wann das Problem nun behoben werden soll, gab es nicht“.

Stadt Günzburg pocht bei der Herstellerfirma auf Erledigung des Problems

Die Stadt pocht darauf, dass das Unternehmen, das auch schon eine Vorauszahlung für die Arbeiten erhalten hatte, alles in den korrekten Zustand versetzt. Die umstrittenen Poller funktionieren nicht – und die Stadt hat neben dem Schaden auch den Spott. „Als Stadt stehst Du da wie der Depp“, so Oberbürgermeister Gerhard Jauernig.

