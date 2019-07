vor 33 Min.

Der Bund gibt nichts für das marode Bad

So sieht es neben dem Schwimmbecken im Untergeschoss der Friedrich-Jahn-Halle aus. Technik und Gebäude sind veraltet. In den Planjahren 2019 bis 2023 rechnet die Stadt mit 6,1 Millionen Euro Kosten für Generalsanierung oder Neubau.

Ichenhausen rechnet mit 6,1 Millionen Euro Kosten für Generalsanierung oder Neubau der Friedrich-Jahn-Halle. Im Rekord-Etat sind noch mehr große Posten enthalten.

Von Irmgard Lorenz

Dieser Doppelhaushalt ist ein Rekord: 25,5 Millionen Euro Gesamtvolumen im laufenden Jahr und 33,5 Millionen Euro Gesamtvolumen im Jahr 2020 sind in Ichenhausen bisher unerreicht. Ein bisschen tiefgestapelt hat Stadtkämmerer Michael Fritz mit dem Satz, dass das Investitionsprogramm „relativ umfangreich“ sei, denn in den beiden Haushaltsjahren 2019 und 2020 will die Stadt circa 19 Millionen Euro investieren, dazu kommen noch 3,4 Millionen Euro Haushaltsausgabereste. Viel Geld wird für die Feuerwehren, die Friedrich-Jahn-Halle, die Kindertagesbetreuung, aber auch für den Erhalt der Infrastruktur mit Straßenbau sowie Wasserleitungs-und Kanalbau und für die Digitalisierung der Schulen ausgegeben.

Das Unwetter, das am Montag über Ichenhausen niedergegangen ist, hat sich auch in der Stadtratssitzung am Dienstagabend niedergeschlagen. „Der Schutz unserer Bevölkerung ist uns wichtig“, sagte Bürgermeister Robert Strobel bei der Verabschiedung des Etats 2019/2020. Bei fast allen Wehren investiert die Stadt in den Fahrzeugbestand, außerdem steht in der Kernstadt in den kommenden Jahren die Erweiterung des Gerätehauses mit insgesamt etwa drei Millionen Euro an.

Generalsanierung oder Ersatzneubau?

Der größte Ausgabeposten ist mit 6,1 Millionen Euro die Generalsanierung oder der Ersatzneubau der Friedrich-Jahn-Halle mit dem Schwimmbecken im Untergeschoss: 2,7 Millionen Euro sind in den Planjahren 2019 bis 2023 für die Kleinschwimmhalle veranschlagt, 3,4 Millionen Euro für die Halle. Die Bauzeit wird auf zweieinhalb Jahre geschätzt, Baubeginn könnte im Herbst 2020 sein. Allerdings hängt die Realisierung auch von den Zuschüssen ab, und da hatte Bürgermeister Strobel eine schlechte Nachricht zu überbringen: Aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ bekommt die Stadt Ichenhausen nichts – übrigens geht auch der Landkreis bei der Sanierung des Gartenhallenbads in Leipheim leer aus. Offensichtlich seien eher finanzschwache Bundesländer bei diesem Förderprogramm berücksichtigt worden, sagte Strobel.

Zuschüsse für Kindertagesstätten dürfen erwartet werden

Knapp sechs Millionen Euro fließen in den Jahren 2019/20 in Umbau und Erweiterung von Kindertagesstätten (wir berichteten). Zuschüsse bis zu 50 Prozent dürfen erwartet werden. Dieser Ausbau der Kinderbetreuung werde auch dauerhaft die Personalkosten steigen lassen, sagte Strobel, aber dazu stehe Ichenhausen als kinder-und familienfreundliche Stadt.

Die Investitionen in Höhe voninsgesamt 31,7 Millionen Euro im Planungszeitraum 2019 bis 2023 seien dank der „stattlichen Rücklage“ möglich sagte Strobel. Zu Beginn des Jahres hatte die Stadt 7,5 Millionen Rücklagen, die bis Ende des Jahres 2020 auf knapp 530000 Euro schmelzen werden. Die Mindestrücklage liegt bei knapp 200000 Euro. Aus dem Verwaltungshaushalt führt die Stadt 2019 zwei Millionen Euro (2020: 2,4 Millionen Euro) dem Vermögenshaushalt zu.

Die Pro-Kopf-Verschuldung wird stark steigen

Für das Jahr 2021 plant Kämmerer Fritz eine Kreditaufnahme von 2,1 Millionen Euro ein, so dass die Pro-Kopf-Verschuldung von 30 Euro am Jahresende 2019 (ohne Mittelschul-und Abwasserverband) auf 243 Euro zum Ende des Jahres 2021 steigen wird. Damit sei Ichenhausen „noch weit unter dem Landesdurchschnitt“, sagte Fritz und versicherte den Stadträten: „Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt ist über den gesamten Finanzplanungszeitraum gegeben.“

Einstimmig wurde der Doppelhaushalt beschlossen und von den Sprechern aller drei Fraktionen im Stadtrat gelobt. Man habe stets zwei Hauptziele verfolgt, sagte Ottmar Sauter (CSU): ein gesundes Finanzniveau durch maßvolles Haushalten sowie Investitionen für die Lebensqualität der Bürger und die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Ichenhausen. Auch der Doppeletat 2019/2020 diene diesen Zielen.

Zukunftsaufgaben, die über Jahrzehnte hin wirken

Von einem „mächtigen und mutigen Zahlenwerk“ sprach Artur Kehrle (Freie Wähler). Mit dem von Kämmerer Michael Fritz vorgelegten Etat packe man Zukunftsaufgaben an, die über Jahrzehnte hin wirken. Die größte Herausforderung sehe er in der Umsetzung der geplanten Investitionen, sagte der FW-Fraktionsvorsitzende, denn gerade Sanierungen brächten oft unliebsame Überraschungen mit sich.

Mit Blick auf den Rekord-Etat sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Gerlinde Schweiger: „Sparen ist die eine Sache. Sinnvoll und zukunftsweisend zu investieren ist die andere.“ Gerade bei der Kinderbetreuung sei die Stadt dank vorausschauender und großzügiger Planung „sehr vorbildlich“. Das mache Ichenhausen für junge Familien attraktiv. Schweiger lenkte den Blick ihrer Ratskollegen aber noch über den Etat 2029/2020 hinaus und verwies auf die „nicht mehr zeitgerechte“ Aussegnungshalle in Ichenhausen und auf Handlungsbedarf im sozialen Wohnungsbau.

