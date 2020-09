vor 36 Min.

Der ESV Burgau freut sich auf die Saison und auf seine Fans

Die Ovationen ihrer Fans werden die Burgauer Eishockeyspieler auch in der kommenden Runde entgegennehmen dürfen. Aber vieles wird anders sein als früher (unser Foto entstand im Januar 2020). Wie viele Zuschauer dürfen in die Halle? Müssen sie eine Maske tragen? Oder sitzen? Noch bleiben Fragenzeichen.

Plus 200 Zuschauer dürfen nach jetzigem Stand den ESV Burgau bei Landesliga-Heimspielen anfeuern. Vereinschef Werner Gebauer hofft aber, dass da noch mehr geht.

Von Jan Kubica

Mit dem Spiel beim EV Pfronten startet Eishockey-Landesligist ESV Burgau am 16. Oktober in die Landesliga-Spielzeit. Den ersten Auftritt vor heimischem Publikum haben die Eisbären am 25. Oktober. Dann erwarten sie den EV Bad Wörishofen. Die Terminliste für die neue Spielzeit veröffentlichte der Bayerische Eissport-Verband (BEV) kurz nachdem die bayerische Staatsregierung ihr kategorisches Nein zum Wettbewerbssport zurückgezogen und damit den Rahmen auch für die Eishockey-Amateure im Freistaat gespannt hatte.

So läuft die Saison in der Eishockey-Landesliga 1 / 4 Zurück Vorwärts Gruppen Gespielt wird die Landesliga-Runde nach den Bestimmungen des Bayerischen Eissport-Verbands (BEV) in zwei Gruppen mit jeweils zehn Mannschaften. Im Unterschied zu früher getroffenen Lösungen lassen sich die Gruppen diesmal geografisch in etwa als „Südwest“ und „Nordost“ identifizieren; Fahrtwege sind in der kommenden Spielzeit also nicht das ganz große Thema.

Normalrunde Vom 16. Oktober bis 3. Januar spielen die zehn Teams einer Gruppe Hin- und Rückspiele im Modus Jeder gegen Jeden. Insgesamt bestreitet jede Mannschaft 18 Begegnungen. Anschließend werden die Gruppen geteilt: Die Erst- bis Viertplatzierten gehen in die Aufstiegsrunde, die Fünft- bis Zehntplatzierten in die Abstiegsrunde.

Aufstiegsrunde Die besten vier Teams jeder Gruppe (insgesamt also acht) starten mit null Punkten. Sie bestreiten Hin- und Rückspiele im Modus Jeder gegen Jeden; auf jede Mannschaft kommen also 14 Partien zu. Die besten vier Mannschaften dieser Runde bestreiten zum Abschluss der Saison Play-Offs um den Aufstieg in die Bayernliga, den letztlich zwei Mannschaften erreichen werden.

Abstiegsrunde Die zwölf nach der ersten Phase der Saison auf den hinteren Tabellenplätzen liegenden Teams absolvieren ebenfalls eine geschlossene Runde. Der größte Unterschied zur Aufstiegsrunde ist, dass sie allein gegen jene Kontrahenten antreten, die zuvor in der anderen Gruppe gespielt hatten. Die Resultate gegen die Mannschaften aus der eigenen Gruppe werden mitgenommen. Die schwächsten vier Teams dieser Abstiegsrunde absolvieren anschließend ein Play-Down, die beiden Verlierer steigen letztlich in die Bezirksliga ab.

200 Zuschauer dürfen nach derzeitigem Stand die Heimspiele der Burgauer in ihrem schmucken Eispalast verfolgen. Wobei der Umstand, dass grundsätzlich 200 Fans in der Halle erlaubt sind, nicht automatisch bedeutet, dass auch 200 rein dürfen. Denn letztlich muss das jeder Verein mit dem für seine Region zuständigen Gesundheitsamt klären. BEV-Eishockeyobmann Frank Butz sieht aber auch eine andere, sehr viel positivere Option. „Wenn sich das Infektionsgeschehen nicht weiter negativ entwickelt, kann ich mir sogar vorstellen, dass wir im Oktober mehr Zuschauer als die jetzt erlaubten 200 zulassen können“, sagt er.

Werner Gebauer: "Besser als nichts"

Diese zweite Variante würde ESV-Präsident Werner Gebauer mit offenen Armen begrüßen. Er hatte unlängst ausgeführt, seinen Berechnungen zufolge könnte der Verein mit 250 Zuschauern pro Heimspiel zurechtkommen. Nun sind es 50 weniger geworden. „Das ist besser als nichts. Aber es ist schwierig, denn es führt natürlich immer noch zu massiven Verlusten“, bekräftigt der Funktionär.

Erhebliche Einnahmeverluste sind zu erwarten

Es geht in der Kalkulation des ESV Burgau keineswegs nur um das Kapitel Zuschauereinnahmen im Eishockey, unterstreicht Gebauer. Inklusive aller Nebengeräusche (Schlittschuhverleih und Kioskbetrieb nennt er als Beispiele) beziffert der Vereinschef die zu erwartenden Einnahmeverluste für den kommenden Winter auf 30 bis 40 Prozent gegenüber der Vorsaison. Eine von wenigen denkbaren Einsparungsmöglichkeiten sieht er bei den Aufwandsentschädigungen für die Spieler und Trainer – „damit allein ist das aber nicht zu kompensieren.“ Die Eintrittspreise zu erhöhen, sei eine weitere Möglichkeit – aber derzeit kein ernsthaft diskutiertes Thema, wie Gebauer versichert.

Jugendstil statt Neuzugänge

Die vorhersehbaren Lücken im Etat führen gleichzeitig dazu, dass sich die Eisbären auf dem Spielermarkt eher defensiv verhalten werden. Gebauer: „Ein oder zwei Spieler werden schon kommen, aber das war es dann auch. Jetzt können sich die Jungen beweisen. Für sie ist es allerdings ein großer Sprung in den Erwachsenen-Bereich.“

Die Redewendung mit dem halb vollen und dem halb leeren Glas ist auch Obmann Butz geläufig, der zum Thema Fans erleichtert ausführt: „Am Ende des Tages lebt der Sport natürlich auch von den Zuschauern. Aber 200 Fans sind nicht nur besser als nichts, das ist ein Fingerzeig am Horizont.“ Aus seinen Diskussionen mit den Verantwortlichen der Bayernligisten weiß Butz zwar, dass 13 der 15 Teams notfalls auch ohne Zuschauer mit dem Spielbetrieb begonnen hätten – allerdings unter der klaren Einschränkung, dass dieser wirtschaftlich existenzgefährdende Zustand lieber früher als später während der Runde ein Ende haben würde. Auch Butz ist überzeugt: „Eine ganze Saison ohne Zuschauer können die Vereine nicht durchstehen.“ In der Landesliga scheint diese Situation noch kritischer. Hier hatten deutlich mehr Vereine (unter anderem der ESV Burgau) signalisiert, auf keinen Fall Geisterspiele austragen zu wollen.

Darf Bier in den Becher?

Vor Ort müssen noch viele Fragen abseits des reinen Sportgeschehens beantwortet werden, ehe die Runde starten kann. Nach welcher Methode werden die wenigen verfügbaren Eintrittskarten an die Interessenten verteilt? Müssen die Fans in der Halle einen Mundschutz tragen? Können Mindestabstände eingehalten werden, wenn die Fans – wie bisher immer – stehen? Darf normales Bier ausgeschenkt werden oder muss die alkoholfreie Variante in den Becher? Gebauer und seinem Team im ESV Burgau stehen herausfordernde Wochen bevor. Das weiß der Vereinsvorsitzende. Und dennoch lächelt er, als er sagt: „Es bleibt spannend.“

ESV-Chef Werner Gebauer freut sich auf die neue Saison. Er hofft aber, dass die Begrenzung auf 200 Zuschauer im Eishockey bald fällt. Bild: Ernst Mayer

Das erste sportliche Saisonziel der Burgauer lautet Teilnahme an der Aufstiegsrunde (siehe Die Landesliga-Spielzeit). Das sollte auch wirklich der Minimalanspruch der Eisbären sein, denn insgesamt wird diese Landesliga-Gruppe nicht mehr das Qualitätsniveau der Spielzeit davor erreichen. Drei sehr starke Mannschaften (ESV Buchloe, ESC Kempten, VfE Ulm/Neu-Ulm) sind nach oben in die Bayernliga abgewandert. Dafür wurde das Feld durch drei Aufsteiger aus der Bezirksliga (SG Schliersee/Miesbach 1b, Wanderers Germering, ERC Lechbruck) erweitert.

Die zehn Teams in der Gruppe

Landesliga Bayern, Gruppe 2 EHC Bad Aibling, EV Bad Wörishofen, ESV Burgau, SC Forst, EV Fürstenfeldbruck, Wanderers Germering, ERC Lechbruck, EV Pfronten, SC Reichersbeuern, SG Schliersee/Miesbach 1b

