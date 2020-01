vor 26 Min.

Der FC Gundelfingen dominiert in Günzburg

Die Grün-Weißen gewinnen drei der vier Turniere. Wie Gastgeber SG Reisensburg-Leinheim abschneidet.

Die Nachwuchsfußballer des FC Gundelfingen haben die Spiele um den 29. Munk-Hallencup dominiert. Die Kicker aus dem Landkreis Dillingen siegten in der Rebayhalle in Günzburg bei B-, C- und D-Junioren. Das Turnier der A-Junioren ging erneut an Vorjahres-Gewinner TuS Holzkichen. Insgesamt 34 Mannschaften waren am Start. Etwa 400 Zuschauer verfolgten die Turniere. Ausrichter war die SG Reisensburg-Leinheim.

Sechsmeterschießen muss entscheiden

Den Turniererfolg bei den A-Junioren schnappte sich der Titelverteidiger durch einen 2:1-Sieg im Endspiel gegen den VfR Jettingen. Auch bei den B-Junioren verteidigte der Vorjahres-Sieger seinen Titel. Gundelfingen setzte sich nach einem spannenden Endspiel und einem 1:1 gegen die SG Bubesheim im Sechsmeterschießen glücklich 5:4 durch. Ebenfalls zum zweiten Mal in Folge durchgesetzt haben sich die C-Junioren des FC Gundelfingen. Silber ging hier ans Gastgeber-Team, das im Endspiel 0:3 unterlag. Bei den D-Junioren erreichte das Team der SG Reisensburg-Leinheim ebenfalls das Finale, unterlag den Gundelfingern allerdings auch hier (0:2).

Die Siegerehrung übernahm der Schirmherr der Veranstaltung und Geschäftsführer des namensgebenden Sponsors, Ferdinand Munk. (zg)

A-Junioren 1. TuS Holzkirchen, 2. VfR Jettingen, 3. FC Stätzling

B-Junioren 1. FC Gundelfingen, 2. SG Bubesheim, 3. SG Reisensburg-Leinheim

C-Junioren 1. FC Gundelfingen, 2. SG Reisensburg-Leinheim, 3. SV Münsterhausen

D-Junioren 1. FC Gundelfingen, 2. SG Reisensburg-Leinheim, 3. SG Medlingen/Bächingen

