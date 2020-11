Der Frust ist verständlich

Ob Wirte, Kulturschaffende oder Fitnessstudiobetreiber: Sie alle haben sich Gedanken gemacht, wie sie trotz Corona arbeiten können. Belohnt wurden sie dafür nicht.

Es ist soweit: Was in der Vorwoche von den Regierungschefs des Bundes und der Länder zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in noch nicht da gewesener Einmütigkeit beschlossen worden ist, tritt mit dem 2. November für den ganzen Monat in Kraft. Das gilt für alle Bundesländer, damit auch für Bayern und den Landkreis Günzburg.

Und so nötig diese Maßnahmen auch sein mögen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen und die Verbreitungswege wieder nachvollziehen zu können: Der Frust derjenigen, die nun ein zweites Mal ihre Türen zusperren müssen, ist verständlich. Die Betreiber von Gaststätten, Kinos und Fitnessstudios eint, dass sie in den vergangenen Monaten viel Geld und Energie verwendet haben, ein passgenaues Hygienekonzept zu entwickeln und anzuwenden, um eben das Virus draußen vor der Tür zu lassen. Das alles scheint auf einmal nichts mehr wert zu sein.

Man darf gespannt sein, ob die Entschädigungszahlungen für die Betroffenen so unbürokratisch fließen wie es angekündigt worden ist. Noch trägt die große Mehrheit der Bevölkerung die von der Politik auferlegten Spielregeln. Das wird weiterhin nur der Fall sein, wenn der Sinn für gerechte Entscheidungen nicht verloren geht und eine Strategie erkennbar ist, die sich nicht im Hangeln von Lockdown zu Lockdown erschöpfen kann.

