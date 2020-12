vor 4 Min.

Der Günzburger Handballpionier Rudolf Venzke ist gestorben

Das älteste Mitglied des VfL Günzburg Rudolf Venzke ist gestorben. Er wurde 100 Jahre alt.

Am Nikolaustag ist Rudolf Venzke, bis zum Schluss rüstig, im stolzen Alter von 100 Jahren gestorben. Der VfL Günzburg verliert damit sein ältestes Mitglied, 74 Jahre gehörte Rudolf Venzke der Handballabteilung an.

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg verschlug es ihn aus den deutschen Ostgebieten nach Günzburg. Als begeisterter Sportler schloss er sich den VfL-Handballern an, die bereits kurz nach dem Krieg wieder auf Torejagd gingen.

Venzke war ein Pionier des Günzburger Nachkriegshandballes

Erster Höhepunkt war damals ein Freundschaftsspiel gegen den vielfachen bayerischen und deutschen Meister Post SV München. Für seine Verdienste als Pionier des Günzburger Nachkriegshandballes erhielt Venzke vom späteren langjährigen Abteilungsleiter Wilfried Läbe eine Handballdauerkarte auf Lebenszeit.

Viele Jahre verfolgte er seine Nachfolger in der ersten Männermannschaft, zuerst bis hoch in die Bundesliga, dann hinunter in die Kreisliga bis zum heutigen Wiederaufbau als schwäbische Handballhochburg. Er kannte die Höhen und Tiefen des Sportes, die Leiden des Krieges und die unbeschwerte Leichtigkeit des Sportes.

Venzke war nicht nur Spieler und Zuschauer, sondern auch Gönner des VfL

Daneben arbeitete Venzke bis zu seinem Ruhestand als Lebensmittelkontrolleur. Später widmete er sich unter anderem seiner nach ihm benannten Rudi-Venzke-Stiftung. Er blieb nicht nur als Spieler und Zuschauer seinem VfL treu, sondern auch als Gönner.

Immer wieder unterstützte er den Verein mit großzügigen Spenden. Damit sei er, so der VfL, ein Begründer des Günzburger Generationenvertrages, dem nach die Älteren etwas von dem an die nachfolgende Generation zurückgeben, was ihnen in eigenen jungen Jahren Gutes widerfahren ist. (zg)