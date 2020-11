14:57 Uhr

Der Günzburger Nachtwächter sagt Ade

Warum Alfred Stocker nach über zwölf Jahren als Nachtwächter in Günzburg aufhört.

Der „Nachtwächter“ Alfred Stocker wurde in seiner Eigenschaft als Stadtführer von Günzburg von Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und Anja Hauke, Leiterin der Tourist-Information Günzburg-Leipheim, verabschiedet. Aus gesundheitlichen Gründen können die beliebten Nachtwächterführungen nicht mehr stattfinden.

„Hört ihr Leute und lasst euch sagen, die Glock hat acht geschlagen“ – titelte unsere Zeitung am 3. Mai 2008. Von da an begleiteten den Günzburger Nachtwächter Alfred Stocker und seine Frau Monika im Auftrag der Tourist-Information bei etwa 100 Führungen rund 2000 Gäste durch die nächtlichen Gassen der Günzburger Altstadt.

Ehepaar Stocker gab viele Jahre lang ihr Wissen über die Stadtgeschichte von Günzburg an die Gäste weiter

Während der Nachtwächter für die Sicherheit der Bewohner zuständig war, folgte ihm seine Frau auf der Suche nach Neuigkeiten, die sie „brühwarm“ weitererzählen konnte. Diese Anekdoten und ihr Wissen über die Stadtgeschichte gaben das Ehepaar Stocker gerne an die Gäste weiter.

Wie beliebt diese Führungen waren, zeigte sich etwa am 20. August 2009. An diesem Tag warteten rekordverdächtige 70 Personen am Treffpunkt vor der Tourist-Information am Schlossplatz. „Mit ihrer humorvollen Art haben die beiden Stadtführer auch diese Situation gemeistert und alle mit auf ihren Rundgang genommen“, berichtete Hauke. Oberbürgermeister Jauernig überreichte einen Geschenkkorb und sagte: „Für Ihren einzigartigen Rundgang und die vielen schönen Begegnungen, die Sie geschaffen haben, bedanke ich mich ganz herzlich.“ (zg)

