vor 51 Min.

Der Inzidenzwert für den Kreis Günzburg liegt unter Bayerns Durchschnitt

Der Inzidenzwert für den Landkreis Günzburg ist wieder gesunken - aber noch deutlich näher an 200 als an 100 Neuangesteckten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Wie die Quote, die Neuansteckungen innerhalb von sieben Tagen abbildet, am Wochenende gesunken ist. Aber es ist nur eine Momentaufnahme.

Von Till Hofmann

Über das Wochenende ist die Zahl derjenigen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, im Landkreis Günzburg um 71 Personen gestiegen. Für Sonntagfrüh meldete das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, dass sich seit Beginn der Aufzeichnungen im Frühjahr insgesamt 1471 Bürger infiziert haben – 13 mehr als noch am Samstag. Da waren es noch 1.458 – ein Plus von 58 gegenüber dem Vortag.

Die Zahl der an oder mit Corona Gestorbenen ist mit 13 unverändert geblieben. Gesunken ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 188,15 am Samstag auf 177,13 am Sonntag. Die Quote bezieht sich auf Neuansteckungen der zurückliegenden sieben Tage pro 100.000 Einwohner. Damit liegt der Kreis Günzburg am Sonntag sowohl unter dem schwäbischen Durchschnitt (204,22) als auch unter dem bayerischen (185,27).

Lesen Sie außerdem:

Corona-Zahlen in Augsburg sinken: Die Stadt ist vorsichtig optimistisch

Wie sich die Kanarischen Inseln auf Touristen im Winter vorbereiten

Themen folgen