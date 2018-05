vor 36 Min.

Der Kinderschutzbund sucht Familienpaten

Der dreijährige Jonathan wurde mit der Glasknochenkrankheit geboren, was ihn nicht daran hindert, ein lebhaftes Kerlchen zu sein. Die ehrenamtliche Ines Habicht (links) hat seine Mutter Sabine S. (rechts) ein Jahr unterstützt.

Der Organisation fehlen Ehrenamtliche. Sie begleiten Familien im Landkreis für ein Jahr. Wie eine Mutter und ihr Sohn die Zeit mit ihrer Patin erlebt haben.

Von Philipp Wehrmann

Es gibt viele Wege, ein Problem zu bekommen. Oft hilft es dann, wenn ein Außenstehender einen Blick auf die Situation wirft – oder zumindest eine helfende Hand bietet. Das möchte der Kinderschutzbund Günzburg gewährleisten, indem er für ein Jahr einen ehrenamtlichen Familienpaten an die Seite von Eltern und ihren Kindern stellt, die aus unterschiedlichen Gründen Unterstützung benötigen.

Tina Wowra, die beim Kinderschutzbund arbeitet, hat ein Treffen mit Sabine S. und ihrem dreijährigen Sohn Jonathan aus dem Landkreis Günzburg vereinbart. Deren ehemalige Familienpatin, Ines Habicht, kommt ebenfalls in das Zuhause der Familie. Bis vergangenen März hat sie das Ehepaar, Jonathan und seine sechsjährige Schwester, einmal pro Woche besucht.

Jonathan ist noch zu Besuch bei seiner Großmutter, die ihn aber bald bringen wird, sagt die Mutter. Ihr Sohn leidet an der Glasknochenkrankheit. Das bedeutet, dass er sich schon etwas brechen kann, wenn er zu schwungvoll mit seiner Hand auf eine Tischplatte trifft. „Glücklicherweise ist die Krankheit bei ihm nicht so extrem ausgeprägt wie bei anderen“, sagt sie. Seit er auf der Welt ist, hat sich der Dreijährige nur einmal etwas gebrochen, den Oberschenkel, und das sei vergleichsweise selten. Im Frühling vergangenen Jahres ist das passiert. Die Zeit danach stellte die Mutter auf die Probe.

Ein einfacher Sturz kann fatale Folgen haben

„Auf Jonathan muss man rund um die Uhr aufpassen“, erklärt sie. Und zwar nicht nur, indem man ihn im Auge behält, wie bei Kindern ohne eine solche Behinderung, sondern indem man auch körperlich nicht von ihm weicht – weil ein einfacher Sturz fatal sein kann. Das alleine zu bewerkstelligen, sei nicht einfach. Deshalb hat sie nach Hilfsangeboten Ausschau gehalten, die ihr ein Mindestmaß an Freizeit ermöglichen – die Krankenkasse habe ihr nicht geholfen und auf ihr soziales Umfeld verwiesen.

Dann ist sie auf den Kinderschutzbund gestoßen, der Ines Habicht als Familienpatin an sie vermittelt hat. Sie kam dann einmal die Woche ins Haus der Familie und passte auf Jonathan auf. An Erfahrung im Umgang mit Kindern mangele es ihr nicht, weil sie selbst Mutter erwachsener Kinder ist und in einer Mittagsbetreuung für Grundschüler arbeitet, sagt die Ehrenamtliche. Doch großen Respekt vor der Aufgabe hatte sie, weil Jonathan besondere Umsicht erfordert. Das erlebt seine Mutter auch bei Arztbesuchen. „Ziehen Sie ihn lieber selbst aus“, höre sie ständig, weil nur wenige Mediziner Erfahrung mit der Glasknochenkrankheit hätten.

Es hat einige Wochen gedauert, bis sie ihrer Familienpatin blind vertrauen konnte, erzählt sie. Schließlich hatten sie sich davor nicht gekannt. Doch eine große Unterstützung sei es gewesen. Selbst eine halbe Stunde joggen sei nicht möglich, ohne Verwandte oder Freunde zu fragen, ob sie auf ihren Sohn aufpassen können. Jemanden zu haben, der einmal die Woche hilft, weil er das selbst möchte, tue gut, sagt die Mutter. „Bei jedem anderen fühlt es sich immer an wie betteln.“

Sechstägiger Kurs dient der Vorbereitung

Derzeit betätigen sich elf Ehrenamtliche beim Kinderschutzbund als Familienpaten. Doch das reiche leider nicht, sagt Wowra. Häufig rufen Familien an, die Hilfe bräuchten, doch die muss sie vertrösten, weil es nicht genug Ehrenamtliche gibt, erklärt sie. Dabei stehe die Betätigung jedem offen – weil auch jede Familie, die Hilfe benötigt, unterschiedlich sei.

Wowra versucht, beide Seiten möglichst gut kennenzulernen und dann eine passende Kombination aus Familie und Pate zusammenzustellen. Die Ehrenamtlichen werden in einem sechstägigen Kurs auf ihre Tätigkeit vorbereitet. Dort lernen sie zum Beispiel, wie sie mit den Familien umgehen können, welche Phasen der Patenschaft es gibt und wie sie die nötige Distanz, auch zu schwierigen Situationen, wahren können.

Seit Januar besucht Jonathan eine Kinderkrippe. Eine Begleitperson steht ihm während dieser Zeit zur Seite. Seitdem hat die Mutter etwas mehr Freizeit und kann nun auch wieder ohne ihre Familienpatin auskommen. Eine Patenschaft sollte grundsätzlich nicht länger als ein Jahr andauern. Deshalb hat Habicht Jonathan auch seit März nicht mehr getroffen. Zum Abschied umarmt sie den Dreijährigen. „Jetzt habe ich dich doch noch einmal gesehen.“

Interessierte können sich an Tina Wowra vom Kinderschutzbund Günzburg wenden. Sie ist unter der Telefonnummer 08221/2579875 oder per E-Mail an familienpaten@kinderschutzbund-guenzburg.de erreichbar.

