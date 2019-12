05:00 Uhr

Der Kreis Günzburg hilft im Senegal beim Bau einer Schule

Eine Schule soll in dem westafrikanischen Land entstehen. Was der Bundesentwicklungsminister und ein gebürtiger Leipheimer mit der Initiative zu tun haben.

Von Walter Kaiser

Einen nicht alltäglichen Beschluss hat der Kreistag bei seiner gestrigen Sitzung in Burgau gefasst. Der Landkreis beteiligt sich – vorab zumindest indirekt – am Bau einer Schule im westafrikanischen Senegal. Indirekt deshalb, weil die in Rede stehenden 15000 Euro möglichst über Stiftungen, Spender und Sponsoren eingesammelt werden sollen. Nur wenn die nötige Summe nicht zusammenkommt, will der Landkreis mit eigenem Geld einspringen. Die Mitglieder des Kreistags gingen schon mal mit gutem Beispiel voran. Sie haben ihr gestriges Sitzungsgeld für das Projekt gespendet. Auch Landrat Hubert Hafner will privat einen Beitrag leisten.

Bundesentwicklungshilfeminister Gerd Müller ( CSU) stammt aus dem Landkreis Günzburg. Über sein Ministerium hat er das 1000-Schulen-Programm aufgelegt. Damit soll der Bau von Schulen in armen Entwicklungsländern gefördert werden. Aus dem Landkreis stammt auch der gebürtige Leipheimer Manfred Lux. Er ist Architekt und Professor an der Technischen Universität im ostwestfälischen Detmold. Zusammen mit Studenten plant er den Bau von Schulen im Senegal.

Der Kreis springt ein, wenn sich keine Sponsoren finden sollten

Der Kreis der Günzburger schließt sich: Auf Antrag der CSU-Kreistagsfraktion soll sich der Landkreis Günzburg am Bau einer Schule im Senegal beteiligen. Die Schule mit zehn Klassenzimmern ist – gemessen an deutschen Verhältnissen– günstig zu haben: Rund 150000 Euro sind an Kosten kalkuliert. 90 Prozent übernimmt das Entwicklungshilfeministerium, die restlichen 15 000 Euro müssten über den Landkreis finanziert werden.

Kreistagsmitglieder sollen ihr Sitzungsgeld spenden

Aus formal-rechtlichen Gründen muss der Landkreis den Antrag auf Aufnahme in das 1000-Schulen-Programm stellen. Als Kinder- und Familienregion stehe es dem Landkreis gut an, dies zu tun, erklärte Roland Kempfle namens der CSU-Kreistagsfraktion. Er machte auch den nach eigenen Worten „frechen Vorschlag“, dass die Mitglieder des Kreistags ihr gestriges Sitzungsgeld für das Projekt spenden.

Dem schlossen sich Maximilian Deisenhofer (Grüne) und Josef Brandner (Freie Wähler) vorbehaltlos an. Denn Bildung sei nicht nur ein hohes Gut. Sie könne auch dazu dienen, die Fluchtursachen in armen Ländern zu bekämpfen und der dortigen Jugend eine Zukunft in der eigenen Heimat sichern.

Die SPD hat eine Frage

Zustimmung kam auch von der SPD. Deren Fraktionsvorsitzender Gerd Olbrich erklärte, bei der Beratung des Projekts hätten sich die Kreisräte der SPD allerdings gefragt, ob der Antrag auch dann eine Mehrheit bekommen hätte, wenn er aus den Reihen der SPD gestellt worden wäre.

Noch vor wenigen Jahren sei zum Beispiel der SPD-Antrag, den Landkreis zur Faire-Trade-Region zu machen, mehrheitlich abgelehnt worden. Olbrich regte an, nicht nur Geldgeber für das Projekt zu suchen, sondern auch eine Schule aus dem Landkreis, die bereit sei, eine Partnerschaft mit der senegalesischen Schule einzugehen, um auch für eine gewisse Nachhaltigkeit zu sorgen.

Stabile Situation

Auf Nachfrage von Grünen-Kreisrätin Angelika Fischer erklärte Architekt Lux, es gebe zwar noch ärmere Länder, der Senegal sei von ihm und seinen Studenten aber ausgewählt worden, weil es sich um ein friedliches, stabiles und mit einem guten Bildungssystem ausgestattetes Land handle. Die Arbeit in einem Kriegsgebiet wie Syrien wäre zwar notwendig, seinen Studenten aber nicht zuzumuten. Was im Senegal fehle, seien aber die Mittel für den Bau der notwendigen Schulen.

