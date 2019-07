vor 59 Min.

Der Leo-Club hat neuen Chef

Thomas Wegele übernimmt

Der 23-jährige Günzburger Thomas Wegele ist neuer Präsident des Leo-Clubs Günzburg-Schwaben. Der bisherige Vizepräsident übernimmt das Amt von Daniel Kanzler, berichtet die Jugendorganisation des Günzburger Lions-Clubs in einer Pressemitteilung.

Kanzler könne auf ein außerordentlich erfolgreiches Amtsjahr zurückblicken, in dem die Leos nicht nur auf mehr als 30 Mitglieder anwuchsen, sondern auch zahlreiche soziale Aktionen durchführten, heißt es dort weiter. Unter anderem hatten die Leos im vergangenen Jahr Bingonachmittage im Wahl-Linder’schen Altenheim Günzburg organisiert, Kinder des St. Nikolausheims in Dürrlauingen zu Ausflügen begleitet und mit Obdachlosen einen Grillabend in der Günzburger Wärmestube veranstaltet. Zusammen mit dem Lions-Club Günzburg vergaben die Leos zudem vor Kurzem den Jugendsozialpreis (wir berichteten).

Der neue Präsident Thomas Wegele möchte an diese Erfolge anknüpfen. „Wir wollen uns auch im neuen Amtsjahr für sozial Schwache im Landkreis einsetzen und uns mindestens genauso aktiv einbringen wie im letzten Amtsjahr“, sagte er. Zudem wolle er noch mehr Mitglieder für den Leo-Club begeistern. Den neuen Leo-Vorstand komplettieren Vizepräsident Sebastian Wiesheu, Sekretärin Melina Lederer und Schatzmeister Ulrich Wachter. (zg)

