vor 52 Min.

Der Leserskitag verwöhnt mit viel Sonne und Schnee

Die Anfahrt wird zur Geduldsprobe, aber das Wetter entschädigt die 67 sportlichen Leser unserer Zeitung

Am Ende des Tages waren alle zufrieden: 67 Leser unserer Zeitung erlebten am Samstag einen traumhaft schönen Wintertag in der Bergwelt des Montafons. Im größten Skigebiet Vorarlbergs brachten über 30 Liftanlagen die mitgereisten Skifahrer, Snowboarder und Wanderer bis in eine Höhe von 2300 Metern hinauf.

Frühmorgens stiegen die Ausflügler an den regionalen Haltestellen in den Bus von Dirr-Reisen, der mit Busfahrer Konrad Held zügig bis ins Vorarlbergische kam. Gestärkt mit einem Frühstück, das Reiseleiterin Birgit Franz nach Sonnenaufgang servierte, sollte die Fahrt nach dem Halt vor dem Pfändertunnel nur noch eine knappe Stunde dauern. Die letzten Kilometer bis zum zentralen Zugang ins Skigebiet Silvretta Montafon in St. Gallenkirch wurden jedoch zur Geduldsprobe: Eine lange Autoschlange zuckelte ins Tal zum beliebten Skigebiet.

Die beiden ältesten Mitfahrer, die Brüder Günter (79 Jahre) und Hans Rotschedl (81 Jahre) aus Kötz, nahmen es gelassen. „Wir sind schon seit zehn Jahren mit der Zeitung beim Leserskitag dabei. Und auch sonst recht sportlich unterwegs“, weshalb ihnen die fünf Stunden auf der Piste vollauf reichten.

Die gut präparierten Pisten waren selbst für gute Skifahrer eine echte Herausforderung. Weil es in den vergangenen Tagen bis in die Höhenlagen geregnet hatte und danach wieder fror, war der Untergrund teilweise bretthart und mit großen Eisplatten extrem rutschig. (bwz)

Die schönsten Impressionen vom Leserskitag finden Sie im Online-Angebot unserer Zeitung:

guenzburger-zeitung.de/lokales