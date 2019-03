vor 17 Min.

Der Mostkönig kommt sogar im Fernsehen

Zum 21. Mal wurde in Riedheim bei den Moosdeifl probiert

Zum 21. Mal veranstaltete der Sportschützenverein Moosdeifl Riedheim eine Mostprobe im Schützenheim in Riedheim, bei dem der neue Mostkönig gekürt wurde. Aus weitem Umkreis kamen Mostliebhaber nach Riedheim, um den Most bewerten zu lassen und auch ein eigenes Urteil zu bilden. So konnte aus den verschiedenen Anbaugebieten und der persönlichen Note der einzelnen Mostkenner ein Querschnitt gebildet werden.

Nach Farbe, Aussehen und Geschmack wurden zwischen null und neun Punkte vergeben. Deftige Vesper und Schmalzbrot bildeten die Grundlage, damit die 36 Proben objektiv bis zuletzt bewertet werden konnten. Gegen 23.30 Uhr war es dann soweit, die Auswertung ergab folgendes Ergebnis: Den ersten Platz und den Titel des Mostkönigs 2019 holte sich Michael Mayer mit 384 Punkten (Riedheim), den 2. Platz belegte mit 375 Punkten Ewald Gröninger (Leipheim) und 3. mit 369 Punkten Reinhard Klingler (Göttingen).

Die Mostprobe wurde von einem Fernsehteam von a.tv aufgezeichnet. Der Beitrag darüber soll noch diese Woche, voraussichtlich am Mittwoch um 18.30 Uhr, in der Sendung „Hallo Günzburg“ ausgestrahlt werden. (zg)

Themen Folgen