15:22 Uhr

Der Mühlwegtunnel wird ab Montag halbseitig gesperrt

Weil am Günzburger Mühlwegtunnel Schutzeinrichtungen an den Portalen errichtet werden, kommt es von Montag bis Donnerstag zu Verkehrsbehinderungen.

Im Zuge eines deutschlandweit aufgelegten Nachrüstprogramms von Schutzeinrichtungen auf Bundesstraßen werden ab Montag an den Portalen des Mühlwegtunnels in Günzburg Anpralldämpfer errichtet. Die Anbringung der Schutzsysteme an den Tunnelportalen erfolgt tagsüber außerhalb der Hauptverkehrszeiten. Von Montag bis Donnerstag, 14. bis 17. Dezember, wird dort die B 16 dazu halbseitig gesperrt. Eine mobile Lichtsignalanlage regelt dies im Wechselbetrieb je nach Baufortschritt. Die erforderlichen Arbeiten werden vom Staatlichen Bauamt Krumbach kurzfristig noch in diesem Jahr ausgeführt. Wegen der derzeitigen Ausnahmesituation und dem damit verbundenen geringeren Verkehrsaufkommen erhoffen sich die Verantwortlichen geringere Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmer.

Kurzfristig eine andere Verkehrsführung

Während der Bauarbeiten und während des Betriebs der Engstellensignalisierung wird die Ampel an der Auffahrtsrampe in Richtung Augsburger Straße abgeschaltet. Der von der Augsburger Straße kommende Verkehr der Abfahrtsrampe wird in Richtung Norden umgeleitet, um Behinderungen im Kreuzungsbereich zu vermeiden, damit Fahrzeuge aus dem Mühlwegtunnel ungehindert abfließen können. Am nördlichen Kreisverkehr kann der umgeleitete Verkehr wenden und in Richtung Süden oder Autobahn weiterfahren. Das Staatliche Bauamt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Beachtung der Verkehrssicherungsmaßnahmen. Eine zügige und sichere Bauabwicklung hat oberste Priorität, um die Verkehrsbeeinträchtigungen möglichst gering zu halten, wie es in einer Mitteilung der Behörde heißt. (zg)