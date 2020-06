12:00 Uhr

Der Neustart im Kino gelingt mit etlichen Hindernissen

Seit dieser Woche haben die Kinos in Günzburg und Offingen wieder geöffnet. Die Zahl der Besucher im BiiGZ hielt sich beim Neustart am Donnerstagabend allerdings in engen Grenzen.

Plus Die Corona-Krise legte den Kulturbetrieb lahm. Nach Wochen der Schließung flimmern nun wieder die ersten Streifen über die Leinwände der Kinos.

Von Walter Kaiser

Aller Anfang ist schwer. Aller Neuanfang offenbar auch. „Es war ein Kaltstart“, erklärt Wolfgang Christ, Betreiber der Kinos in Günzburg und Krumbach. Am Donnerstagabend waren nach langer Pause erstmals wieder Filme zu sehen. Der Andrang der Besucher hielt sich – fast erwartungsgemäß – in engen Grenzen. In Zeiten von Corona mit Schutzmasken und Abstandsregeln sei Kino eben nicht das, was es normalerweise sei: „ein Genuss“. Auch Georg Albrecht, Inhaber der Donau-Lichtspiele in Offingen, hofft auf bessere Zeiten. Er war mit der Zahl der Besucher am Donnerstagabend aber ganz zufrieden. „Wir messen mit anderen Maßstäben als Günzburg“.

Jeweils eine Handvoll Besucher hatten sich am Donnerstagabend in den Sälen des Günzburger Kinos verloren. „In Krumbach war es ähnlich schlecht“, berichtet Wolfgang Christ. Für Lichtspielhäuser gelte das Gleiche wie für andere Branchen: „Wir müssen langsam wieder hochfahren“.

Eigens aus Niederstotzingen angereist

Aber es gibt sie noch, die treuen Kinogänger. „Narziss und Goldmund“, eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Hermann Hesse, wollten drei Besucher sehen. Ein Ehepaar war eigens aus Niederstotzingen nach Günzburg gefahren. „Wir wollten den Film schon lange sehen“. Der neue Streifen war Mitte März in den Verleih gekommen - kurz danach mussten die Kinos wegen Corona schließen.

Eine Frau aus Günzburg hatte sich noch aus einem anderen Grund zum Besuch des BiiGZ entschlossen. „Man muss die Kinos unterstützen“, erklärte sie. Deshalb habe sie auch Gutscheine gekauft, um den Betreibern während der Schließung wenigstens kleinere Einnahmen zukommen zu lassen.

Maskenpflicht befördert keine Kuschelatmosphäre

Dass zum Neustart weniger Besucher kommen, habe vielerlei Gründe, vermutet Wolfgang Christ. Der rechte Spaß am Kino sei durch Corona bei vielen vermutlich noch nicht eingekehrt. Maskenpflicht im gesamten Gebäude und Abstandsregeln in den Sitzreihen lassen nicht unbedingt die ansonsten kuschelige Atmosphäre aufkommen. Auch die Kinobetreiber hätten nach der langen Schließung wieder „bei Adam und Eva“ anfangen müssen. Viele Kinos hätten deshalb noch immer nicht geöffnet, erklärt Christ.

Schon vor dem Filmstart hatte das Günzburger Kino zwei Stunden am Tag geöffnet. Gästen wurde so die Möglichkeit geboten, etwa Popcorn zu kaufen und ein bisschen Kinoluft zu schnuppern. Unter dem Strich ist Wolfgang Christ zuversichtlich. „Wenn der Spaß wieder kommt, kommen auch die Besucher wieder“.

Warum in Offingen kaum Personalkosten anfallen

Das hofft natürlich auch Georg Albrecht, der Inhaber der Donau-Lichtspiele. Er bietet im Moment nicht so viele Filme an wie üblich. Wie andere muss auch der Offinger Familienbetrieb wieder nach und nach in die Gänge kommen. Albrechts Vorteil: Bei seinem familiengeführten Kino fallen kaum Personalkosten an. Insofern muss er nicht mit jenen Einnahmen kalkulieren, die in personalintensiven Großkinos unabdingbar sind.

Angesichts dessen war Albrecht mit der Zahl der Gäste am Donnerstagabend – auch er zeigte „Narziss und Goldmund“ – nicht unzufrieden. „Wir hatten den normalen Donnerstagbesuch“. Der Kinobetreiber ist gespannt, wie es über das Wochenende weitergeht. Ein Fünkchen Hoffnung besteht. Am Donnerstag herrschte schönstes Wetter. Die nächsten Tage sollen eher kühl und regnerisch werden. Ein Besuch im Kino könnte also eine Alternative zum Biergarten sein.

Verkorkste Premiere

Albrecht hatte im Übrigen schon am Mittwochabend erstmals wieder geöffnet. Die Zahl der Besucher sei ansprechend gewesen, allein die Technik hatte komplett gestreikt. Die Gäste mussten unverrichteter Dinge wieder den Heimweg antreten. „Aber sie haben es mit Humor genommen“, versichert Georg Albrecht. Aller Anfang ist eben schwer.

