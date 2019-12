12:00 Uhr

Der OB kann auch künftig auf die Freien Wähler zählen

Drei von vier aktiven Stadträten der Freien Wähler Günzburg treten bei den Kommunalwahlen 2020 wieder an

Von Walter Kaiser

Zweiter Bürgermeister Anton Gollmitzer nannte keine Namen. Die Zielrichtung war auch so klar. Von Beginn an hätten die Freien Wähler Gerhard Jauernig unterstützt – bereits im ersten Wahlkampf 2002, als CSU und UWB noch erbitterte Kontrahenten des Oberbürgermeisterkandidaten von der SPD waren. Nun sei „es leicht, im Wind mit zu segeln“, spielte der Ortsvorsitzende auf den Umstand an, dass Jauernig auch von der CSU als OB-Kandidat nominiert worden ist. Der Oberbürgermeister könne auch künftig „zu 100 Prozent“ auf die Unterstützung der Freien Wähler (FW) bauen, betonte Gollmitzer bei der Nominierung der Stadtratsliste im Gasthaus Bayer in Reisensburg. Vorgestellt wurde dabei auch das umfangreiche Wahlprogramm der FW.

Drei amtierende Stadträte treten bei der Kommunalwahl wieder an

Vier von 24 Stadträten stellen die Freien Wähler momentan. Drei von ihnen – neben Anton Gollmitzer auch Ruth Abmayr und Christa Wall – treten als Spitzenkandidaten bei der Wahl am 15. März wieder an. Leider sei es nicht gelungen, den Fraktionsvorsitzenden Manfred Proksch zu einer erneuten Kandidatur zu überreden. Gollmitzer: „Wir haben gekämpft bis zum Schluss.“ Proksch gehört dem Stadtrat seit 1996 an, seit 2002 hat er die FW-Fraktion geführt.

Trotz dieses Verlustes wollen die Freien Wähler bei der Wahl ein bisschen zulegen. „Wir würden uns über ein fünftes Mandat freuen“, erklärte der Zweite Bürgermeister. Künftig hat der Günzburger Stadtrat 30 Sitze. Die Nominierungsversammlung leitete der frühere Gundremminger Bürgermeister Wolfgang Mayer. Gerhard Jauernig sei „ein Pfundskerl“, kam auch er auf den Oberbürgermeister zu sprechen. Der SPD-Mann sei „zur rechten Zeit an die richtige Stelle“ gekommen und habe seit 2002 „wahnsinnig viel bewegt“.

Anton Gollmitzer hakte noch ein bisschen nach. Die Freien Wähler seien 2002 „von Haus zu Haus gezogen“, um für Jauernig Werbung zu machen. „Wir haben ihn unterstützt, als er noch Unterstützung brauchte.“ Damit hätten die Freien frühzeitig auf das „richtige Pferd gesetzt“. Es sei erfreulich, dass das inzwischen auch andere erkannt hätten. Andererseits sei es „jetzt, wo die Sonnenseite da ist“, ein Leichtes, im Kielwasser des erfolgreichen Oberbürgermeisters mit zu schwimmen.

Familienfreundlichkeit soll weiter ausgebaut werden

Bei der Vorstellung des Wahlprogramms verzichtete Gollmitzer auf einen Rückblick. Wichtiger sei es, Günzburg auf zahlreichen Gebieten weiter zukunftsfähig zu machen. Die Familienfreundlichkeit müsse ausgebaut werden, das gelte auch für den Nahverkehr, das Radwegenetz oder die Infrastruktur bei der E-Mobilität. Bezahlbare Wohnungen seien in der stetig wachsenden Stadt Mangelware, deshalb müssten auch unkonventionelle Wege gegangen werden. Um Flächenfraß zu vermeiden, müssten vorrangig innerstädtische Freiflächen bebaut werden, forderte Gollmitzer ein Baulückenkataster. Die großen städtischen Wälder müssten ökologisch umgebaut werden, Beachtung brauche auch das wertvolle Schwäbische Donaumoos. Zum Schutz von Umwelt und Klima müssten zudem die erneuerbaren Energien gestärkt werden.

Weitere Themen seien der Lärmschutz an der Autobahn, die Angebote in den Bereichen Bildung, Kultur und Freizeit, der Naturraum an Donau, Günz und Nau sowie die positive Begleitung von Industrie, Handel und Landwirtschaft. Nicht zuletzt müssten die Weichen gestellt werden, um einer immer älter werdenden Bevölkerung gerecht zu werden. Bei alldem würden sich die Freien Wähler künftig, wie schon in der Vergangenheit, aktiv einbringen.

Die Kandidaten der Freien Wähler Günzburg für die Kommunalwahlen 2020:

1. Anton Gollmitzer (Prokurist i. R./Deffingen/Stadtrat)



(Prokurist i. R./Deffingen/Stadtrat) 2. Ruth Abmayr (Angestellte/ Günzburg /Stadträtin)



/Stadträtin) 3. Christa Wall (Lehrerin i.R./ Günzburg /Stadträtin)



(Lehrerin i.R./ /Stadträtin) 4. Benito Lattus (Wirtschaftsingenieur/Deffingen)



5. Claudius Leitenmaier (Jurist/Wasserburg)



6. Wolfgang Hackel (Rektor i.R./Riedhausen)



(Rektor i.R./Riedhausen) 7. Günter Ihle (Geschäftsführer/ Günzburg )



(Geschäftsführer/ ) 8. Franz Demharter (Schreinermeister/ Günzburg )



(Schreinermeister/ ) 9. Claudia Jahn (Betriebswirtin/ Günzburg )



(Betriebswirtin/ ) 10. Heinrich Bierling (Fleischermeister/Wasserburg)



(Fleischermeister/Wasserburg) 11. Sybille Löhle (Landwirtin/ Reisensburg )



(Landwirtin/ ) 12. Karin Kretschmer-Möbus (Medizinische Masseurin/ Reisensburg )



(Medizinische Masseurin/ ) 13. Christa Buchen (Buchhalterin/Nornheim)



Buchen (Buchhalterin/Nornheim) 14. Jürgen Lohr (Industriemeister Chemie/Denzingen)



(Industriemeister Chemie/Denzingen) 15. Rosi Fickert (pharmazeutisch-technische Assistentin/ Günzburg )



(pharmazeutisch-technische Assistentin/ ) 16. Georg Lenzer (Brauereitechniker/ Günzburg )



) 17. Helga Geiger (Angestellte/ Günzburg )



(Angestellte/ ) 18. Jörg Bayer (Angestellter/Nornheim)



19. Ferdinand Birzele (Elektromeister/Wasserburg)



(Elektromeister/Wasserburg) 20. Martina Hauer (medizinische Angestellte)



(medizinische Angestellte) 21. Ilse Großklaß (Kontoristin/Deffingen)



22. Anja Megele (Altenpflegerin/ Günzburg )



(Altenpflegerin/ ) 23. Stefan Deminger (Elektromeister/Deffingen)



24. Gerhard Lattus (Kaufmann/Deffingen)



Lattus (Kaufmann/Deffingen) 25. Anni Dirr (Arzthelferin i.R./ Günzburg )



(Arzthelferin i.R./ ) 26. Martin Gruber (Schreinermeister/ Reisensburg )



(Schreinermeister/ ) 27. Jeanette Welzhofer (Angestellte/ Günzburg )



) 28. Karl-Heinz Aubele (Fernsehtechniker/ Günzburg )



(Fernsehtechniker/ ) 29. Günter Jehle (Maschinenbauschlosser/ Günzburg )



(Maschinenbauschlosser/ ) 30. Roswitha Märkl (Hausfrau/ Günzburg ).



(Hausfrau/ ). Als Ersatzkandidaten für die Kommunalwahlen haben die Freien Wähler Günzburg Julian Mendle (Angestellter/Leinheim), Arthur Pelzmann (Ingenieur/Denzingen) und Reiner Hänle (Maschinenbauschlosser/Denzingen) nominiert. (kai)



Themen folgen