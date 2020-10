vor 17 Min.

Der Rätselspaß hat sich gelohnt: 1000 Euro für den Holzwurm

Elke Bader aus Burgau holt den Tagesgewinn von 1000 Euro beim Bilderrätsel unserer Zeitung. Was sie nun mit dem unerwarteten Geldsegen anfangen will.

Von Bernhard Weizenegger

Sie war die Erste in der Familie, die gestern Früh den „Holzwurm“ beim Bilderrätsel „Kombinieren und Kassieren“ erraten hat. „Heute war es leicht, aber an anderen Tagen haben wir schon etwas knobeln müssen“, sagt Elke Bader aus Burgau. Die 49-jährige Kerzenzieherin, Unternehmerin und Familien-Managerin freut sich riesig über das Preisgeld von 1000 Euro. Zehn grüne Hunderter, die dank einer SMS gestern Nachmittag frei Haus geliefert wurden. „Ich konnte es anfangs gar nicht glauben. Ich dachte, die Frau am Telefon wollte mich hochnehmen“, sagt sie lachend. Doch dann war sie überzeugt, dass alles mit rechten Dingen zugeht. „Ich habe noch mit meinem Mann gescherzt, dass er die 50 Cent wieder zurückbekommt, wenn ich gewinne. Das hat sich heute richtig gelohnt.“

Ein Wochenende Erholung für Körper und Seele

Die Kerzenzieher-Familie kann aufgrund des Geschäfts wenig freinehmen. Darum soll der Gewinn nun der ganzen Familie Erholung bringen: „Ich habe an ein Wellness-Wochenende in einem schönen Hotel gedacht – sofern es Corona erlaubt“, sagt die Mutter zweier Töchter im Alter von 14 und 18 Jahren. Zwei Tage verwöhnen lassen, dem stressigen Alltag entfliehen.

Elke Bader sitzt mit ihrem Mann Edgar auf der Dachterrasse im letzten Herbstlicht, die Vorfreude ist zu spüren. Während des Lockdowns saßen sie oft hier oben und haben die Stille gemerkt, die plötzlich im Ort eingetreten war. „Wir merken auch jetzt wieder, dass der Aufruf der Kanzlerin, zu Hause zu bleiben, wirkt“, sagt Edgar Bader. Beide hoffen, dass es nicht zu einer zweiten Schließung vieler Geschäfte kommt.

Vermutlich wird das Ziel dann eher der bayerische Wald, als Italien werden. „Es gibt auch im Süden Bayerns schöne Landstriche, die einen Besuch wert sind“, sagt Elke Bader. Oder im nahen Österreich, wo sie im Sommer ein paar Tage mit der Familie beim Wandern waren. „Dann sind wir schnell wieder hier, falls wieder abgesperrt wird.“

Themen folgen