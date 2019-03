vor 18 Min.

Der SC Ichenhausen setzt auf seine Erfolgsmischung

Ist der Gastgeber wirklich Favorit gegen den Bayernliga-Absteiger? Warum im Fall Wolfratshausen die Tabelle nur die halbe Wahrheit sagt.

Von Jan Kubica

Die Favoritenfrage scheint im Vorfeld des Fußball-Landesligaspiels zwischen dem SC Ichenhausen und BCF Wolfratshausen leicht zu beantworten. Der Gastgeber steht auf Platz sechs der Rangliste, hat bereits 39 Zähler gesammelt und kann die verbleibenden Aufgaben in dieser Saison in der stets leistungsfördernden Mischung aus Ruhe, Selbstbewusstsein und Anspannung angehen. Die Gäste dagegen hängen nach ihrem Abstieg aus der Bayernliga nun auch eine Etage tiefer hinten drin. Da sollte an diesem Samstag, 23. März, doch was zu holen sein für die Königsblauen. Anpfiff im Hindenburgpark ist um 14 Uhr.

Rudi Schiller: Es gibt keine schwache Mannschaft in der Liga

Nun, ganz so leicht darf man sich die Sache nicht machen. Im Fall Wolfratshausen sagt die Tabelle nämlich nur die halbe Wahrheit. Natürlich musste sich das Team erst umstellen auf den in der Landesliga gefragten Fußball. Außerdem verlor der Verein nach dem Abstieg ein paar Hochkaräter. Inzwischen aber haben sich die Oberbayern absolut gefangen. Für ihren Auftritt beim TSV Gilching erhielten sie vor ein paar Tagen Bestnoten, einen Zähler brachten sie auch mit. Und sie haben in der Winterpause einen höchst interessanten Fußballer verpflichtet: Der Türke Barbaros Barut, 36-jähriger defensiver Mittelfeldspieler, kickte einst in der zweiten Liga für Rot-Weiß Essen (lang ist’s her, in der Saison 2006/07 war es) sowie davor bei der SpVgg Greuther Fürth und der SpVgg Unterhaching. In den vergangenen zehn Jahren war er für mehrere türkische Profiteams aktiv. Nicht nur wegen seiner Qualitäten spricht SCI-Sportleiter Rudi Schiller mit höchstem Respekt von einer „abgezockten Mannschaft“ und warnt seine größtenteils jungen Spieler eindringlich davor, das Unternehmen Klassenerhalt schon als erledigt zu betrachten. „In dieser Liga gibt’s keine schwache Mannschaft. Wenn du nicht aufpasst, nicht konzentriert bist, kannst du hier gegen jeden gnadenlos verlieren“, betont der Funktionär.

Die Sportredakteure Alexander Sing und Jan Kubica sprechen zum Beginn der Frühjahrsrunde über den Fußball im Landkreis Günzburg. Video: Alexander Sing

Ebenso vorsichtig gibt sich Trainer Oliver Unsöld. Der frühere Profi sieht die Mannschaft speziell vor heimischem Publikum immer in der Pflicht, Werbung für sich und den Verein zu machen. Gleichzeitig ist Unsöld zuversichtlich, dass seine Jungs die anstehende Probe bestehen können. In seinen Worten: „Wir müssen unsere Leistung über 90 Minuten abrufen, auf unsere Stärken schauen. Dann bin ich mir sicher, dass wir die Punkte in Ichenhausen behalten.“ Personell kann der SCI-Coach fast aus dem Vollen schöpfen; lediglich Dennis Bogdan fehlt. Gut möglich also, dass Julian Riederle und Yannick Maurer diesmal von Beginn an dabei sind, nachdem sie zuletzt in Kempten noch auf der Bank hatten Platz nehmen müssen und erst während der Partie zum Zuge kamen.

Mit dem im Allgäu ergatterten Punkt kann Unsöld in der Rückschau leben, obwohl er kritisch anmerkt, dass sein Team in der starken ersten halben Stunde nur einen Treffer erzielte. „Danach haben wir uns leider von der Hektik anstecken lassen, die Kempten in die Partie gebracht hat“, kritisiert der Coach.

Heimspiel gegen Landsberg am 1. Mai

Dass im Hindenburgpark gespielt werden kann, steht derweil außer Frage. „Der Platz ist in Ordnung“, sagte Schiller am Tag vor dem Heim-Auftakt im Jahr 2019. Der hätte ja bereits vor zwei Wochen stattfinden sollen, da aber brauste ein satter Sturm über das ohnehin vollgesogene Grün. Die damals vorgesehene Partie gegen Landsberg wurde inzwischen für den Feiertag 1. Mai (14 Uhr) neu angesetzt.

