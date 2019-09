vor 19 Min.

Der SC Ichenhausen setzt sich ein bescheidenes Ziel

Für den Landesligisten gilt es, die Talfahrt in der Tabelle zu bremsen. Dafür könnte ein Punkt tatsächlich reichen.

Von Jan Kubica

Das wochenlang gehegte, ungute Bauchgefühl ist Wirklichkeit geworden. Nach der Niederlage in Kottern stehen die Landesliga-Fußballer des SC Ichenhausen dem Tabellenkeller näher als der Spitzengruppe. Der immer wieder und auch absolut zu Recht geäußerte Verweis, man könne an guten Tagen jedem Kontrahenten in dieser Spielklasse auf Augenhöhe begegnen, wird im Moment von der Erkenntnis aufgefressen, dass man halt auch gegen jede Mannschaft verlieren kann, wenn man nicht aufpasst und vielleicht auch nicht das notwendige Spielglück besitzt. Immerhin betonen die Verantwortlichen immer wieder, dass eigenes Verschulden in die negative Ergebnis-Entwicklung (zwei Punkte sind die magere Ausbeute der jüngsten vier Auftritte) geführt hat. Ob und was die Mannschaft daraus gelernt hat, kann sie am Sonntag, 15. September, beweisen: Ab 17 Uhr treten die Königsblauen beim FC Ehekirchen an.

Keine Vorab-Alibis konstruieren

Auf Ichenhauser Seite gibt es einige Verletzte zu beklagen. Sportleiter Rudi Schiller will daraus aber keine Vorab-Alibis konstruieren. „Einen Punkt sollten wir auf jeden Fall holen“, sagt er.

Die Gastgeber im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen dürften mit breiter Brust auflaufen. Sie gewannen drei Kellerduelle in Folge – in Kaufbeuren, gegen Durach und vor einigen Tagen beim zuvor aufstrebenden SV Egg/Günz. Entsprechend strotzt der Aufsteiger vor Selbstvertrauen. Ichenhausen wird auf dem Weg zum angepeilten Klassenerhalt jedenfalls nicht als übermächtiger Kontrahent wahrgenommen. Trainer Gerhard Hildmann sagt im Vorfeld der Partie: „Wir müssen schauen, dass wir auf der Welle bleiben.“ Die Ursachen für den plötzlichen Aufschwung glaubt Hildmann zu kennen. Die Arbeit gegen den Ball und das Positionsspiel mit Ball seien verbessert worden. Außerdem sei es gelungen, die individuellen Fehler zu reduzieren. Großen Anteil haben vermutlich auch zwei Neuzugänge, die sich in den vergangenen Wochen in die Startelf gespielt haben. Auf Innenverteidiger Lucas Labus (21) und Außenverteidiger Jakob Schaller (19) hält Hildmann große Stücke.

