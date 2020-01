vor 49 Min.

Der SV Waldkirch ist "so stark wie lange nicht"

Vor dem großen Finale um die deutsche Meisterschaft startet Waldkirch noch einmal in der Süd-Gruppe. Was Co-Trainer Sebastian Kugelmann zuversichtlich stimmt.

Von Jan Kubica

Als Spitzenreiter starten die Luftpistole-Schützen des SV Waldkirch ins abschließende Wettkampf-Wochenende der Bundesliga Süd. Für das Finale um die deutsche Meisterschaft (am 1./2. Februar in Rotenburg/Fulda) sind die Asse aus dem Holzwinkel längst qualifiziert. Nun geht es für die Schwaben darum, den Süd-Titel zu holen und sich damit die beste Ausgangsposition für die Wettkämpfe in Hessen zu sichern. Gegner in der Turnhalle in Scheuring sind die Sgi Waldenburg (Samstag, 4. Januar, ab 16.30 Uhr) und die SG Edelweiß Scheuring (Sonntag, 5. Januar, ab 11.30 Uhr).

Süd-Titel würde die Ausgangsposition klar verbessern

Als Bester der Gruppe Süd würden die Waldkircher in Rotenburg auf den Vierten der Gruppe Nord treffen. Für diese Position kommen noch vier Teams infrage. Unter den Kandidaten ist der SV Bassum, den die Schwaben im Viertelfinale 2019 knapp bezwingen konnten. Auch Tabellenplatz zwei im Süden würde den Waldkirchern in Rotenburg eine Aufgabe der Kategorie „machbar“ bescheren. Co-Trainer Sebastian Kugelmann betont dennoch: „Für uns ist das Ziel, Süd-Meister zu werden und zunächst gegen den Vierten aus dem Norden zu schießen. Das würde uns helfen, weiterzukommen und wieder Meister zu werden.“

Allzu gerne erinnern sich die Waldkircher daran, dass sie ihre allererste Bundesliga-Saison mit dem Titelgewinn 2016 abschlossen. Schauplatz damals war Rotenburg und Kugelmann ist selbstbewusst genug, an einen erneuten Triumph zu glauben. „Das Können hätte das Team. Wir sind so stark wie lange nicht“, sagt er.

Falls es jetzt schief geht, droht ein Hammer-Gegner

Aber im Schießen ist immer alles möglich, das gilt auch für den maximalen Misserfolg. Klar ist: Vergeigt das Team von Trainerin Elfriede Weigelt die beiden am Wochenende anstehenden Wettkämpfe und fällt anschließend noch auf Position drei zurück, wartet im Viertelfinale die Braunschweiger SG oder der SV Kriftel. Gegen beide Nord-Mannschaften haben die Waldkircher im 2019er-Finale verloren (im Halbfinale 2:3 gegen Braunschweig, im Kampf um Bronze 0:5 gegen Kriftel) und beide stehen vor dem großen Showdown in der Gruppe Nord mit lupenreiner Weste an der Spitze. Aus Kugelmanns Perspektive wäre es bei aller Konzentration auf die eigenen Fähigkeiten auf jeden Fall „wichtig, diese beiden Teams im Viertelfinale zu umgehen. Das sind schon Hausnummern.“

Von den beiden Kontrahenten in Scheuring schätzt Kugelmann den momentanen Fünften Waldenburg etwas stärker ein. Das anstehende Kräftemessen mit den Hausherren dagegen beurteilt er bei allem Respekt vor dem Gegner als „etwas leichteren Wettkampf für uns.“

Susanne Roß rückt ins Team

Allerdings gehen die Waldkircher nicht in Idealbesetzung ins Süd-Finale. Diesmal steht keiner der drei internationalen Schützen zur Verfügung. Kugelmann selbst wird also auf Position drei nach vorne rücken. Neu ins Team kommt auf Position fünf Susanne Roß.

