Der SV Waldkirch und das Lächeln der Niedergeschlagenen

Plus Nach dem jähen Aus im Viertelfinale: Wie die Luftpistole-Asse des SV Waldkirch den Frust des frühen Scheiterns verdauen.

Von Jan Kubica

Wie so oft im Sport war alles reine Kopfsache. Vermutlich wollten die Luftpistole-Asse des SV Waldkirch einfach zu viel. Meister des Südens waren sie geworden. Nie zuvor hatten die einzelnen Schützen über eine ganze Runde hinweg so treffsicher geschossen. Hinzu gesellte sich die vermeintlich leichteste Aufgabe für das Viertelfinale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft – statistisch gesehen hätte es für einen Erfolg gegen den Nord-Vierten Raesfeld reichen müssen. Ein weiteres positives Vorzeichen: Am Schauplatz der aktuellen Meisterschaftsentscheidung, in Rotenburg an der Fulda, hatten die Pistoleros aus dem Holzwinkel ihren allergrößten Erfolg gefeiert, vor vier Jahren sensationell den nationalen Titel geholt.

Alle Magie verfliegt Am Samstagvormittag, kurz vor zehn Uhr, war alle Magie verflogen. Nach dem deprimierenden 2:3 gegen einen Konkurrenten, der einfach nur seine Leistung an den Stand brachte, trotteten die Waldkircher Schützen und ihre mitgereisten Fans mit hängenden Köpfen aus der Sporthalle. Es folgten zwei Stunden schweres Wundenlecken. Dann meldete sich Manager Peter Weigelt zu Wort, sagte, was seinem Gesicht auch ohne Worte mühelos abzulesen war: „Das hat gesessen.“ Das Scheitern kündigt sich früh an Tatsächlich kündigte sich das Scheitern früh an. Praktisch ab dem ersten Schuss schienen alle fünf Duelle ebenso eindeutig wie überraschend auf das spätere Endergebnis hinzuweisen. Während Matthias Holderried auf der drei und Sebastian Kugelmann auf der vier konstant saubere Treffer landeten und letztlich ungefährdeten Erfolgen entgegen steuerten, kriselte es ein paar Meter rechts und links von ihnen. Susanne Roß, die sich erst vor Ort mannschaftsintern für den Start an Position fünf qualifizierte, begann mit einer 85 und lag nach den ersten zehn Schüssen acht Ringe in Rückstand. Alexander Kindig auf der eins schoss ordentlich, aber nicht überragend und lag stets im Hintertreffen. Letzteres lässt sich auch für Dimitrije Grgic sagen. Im Unterschied zu Kindig allerdings wurde der auf Position zwei schießende und mit einer 93 noch im Rahmen startende Serbe im weiteren Verlauf immer schwächer. Nach 40 Schüssen standen ganze 372 Ringe unbarmherzig auf der Anzeigentafel, ein Ergebnis, das auf diesem Niveau schlicht indiskutabel ist. Dass er körperlich schon im Vorfeld nicht ganz auf der Höhe gewesen war, genügt da auch nicht als Erklärung. Nur zweimal in diesen 50 Minuten Viertelfinale glomm Hoffnung auf ein glückliches Ende. Roß leitete zwischenzeitlich eine grandiose Aufholjagd ein, setzte ihren Kontrahenten mit ihrem vorletzten Schuss tatsächlich noch einmal schwer unter Druck. Dann aber gelang ihr nur eine Acht, während Christian Brabender nervenstark mit einer Zehn ausschoss. Ebenfalls an einer Wende schnuppern durfte Kindig, indem er kurz vor Schluss ein einziges Mal den Gleichstand mit Bart Liebens herstellte. Letztlich aber reichte es nicht, die gerade wiedergefundene Top-Verfassung ins Ziel zu retten. Schuldzuweisungen bleiben aus Aber – und das zeichnet die Waldkircher aus: Schuldzuweisungen gab es keine. Sie hatten in dieser Saison meistens zusammen gewonnen und diesmal hatten sie eben gemeinsam verloren. „Und wir werden den Fokus weiter auf Teamgeist legen“, kündigte Manager Weigelt auf dem Weg zum obligatorischen Erinnerungsfoto trotzig an. Das Lächeln der Niedergeschlagenen kam kurz nach der Pleite trotzdem nicht verlustfrei beim Beobachter an. Die Reise im Affekt abzubrechen, kam den Waldkirchern allerdings nicht in den Sinn. Sie waren Sportsleute genug, um nach der allerersten Enttäuschung den weiteren Verlauf der Titelkämpfe vor Ort zu verfolgen. Oder, wie es der Burgauer Gauschützenmeister Wolfgang Majewski formulierte, „möglichst entspannt zuzuschauen, was die anderen machen“. Zu sehen bekam die Reisegruppe einen glasklaren Triumphzug der Braunschweiger SG, die alle drei Duelle 5:0 gewann und stolz den Meisterspiegel entgegennehmen durfte. Peter Weigelt: "Da war mir zu wenig Freude am Stand" So ganz loslassen konnten die meisten Waldkircher entgegen aller Vorsätze natürlich nicht. Peter Weigelt ging das Erlebnis auf der Schattenseite des Sports noch lange im Kopf herum und er kommentierte: „Bei uns war alles ein bisschen verkrampft. Da war mir zu wenig Freude am Stand.“ Um es besser zu machen als diesmal, dafür gibt es ja eine sportliche Zukunft. In diese Richtung blickt schon jetzt Teamtrainerin Elfriede Weigelt, die während der Heimfahrt im Bus forderte: „Krone richten, aufstehen, weitermachen. Wir tragen es mit Fassung und freuen uns auf die nächste Saison.“ Können, Arbeit und Herzblut Und auch, wenn es für den Moment nur ein Trostpflaster ist: Meister des Südens wird selbst ein auf allen Positionen stark aufgestellter SV Waldkirch nicht selbstverständlich. Hinter einem solchen Erfolg stecken jede Menge Können, Arbeit und Herzblut. Und das ist gar nicht schlecht für eine Mannschaft aus dem kleinsten Bundesliga-Dorf Deutschlands. SV Waldkirch – Spsch Raesfeld 2:3 Alexander Kindig – Bart Liebens 379:381, Dimitrije Grgic – Jan Brückner 372:380, Matthias Holderried – Michael Peirick 380:372, Sebastian Kugelmann – Robin Januszek 369:363, Susanne Roß – Christian Brabender 367:369

