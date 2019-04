vor 32 Min.

„Der Schöne und das Biest“ braucht eine Hauptrolle

In dem neuen Stück „Alles nur Bauerntheater“ begeistert die Laienspielgruppe Unterknöringen auf der Limbacher Bühne im Gasthaus Jehle das Publikum.

Ein erfolgreiches Regiedebüt beim neuen Stück „Alles nur Bauerntheater“ der Laienspielgruppe Unterknöringen in Limbach. Dabei geht es ganz schön turbulent zu.

Von Wolfgang Kahler

Ein hochdeutsch ausgelegtes Lustspiel nach Bayerisch-Schwaben zu verlegen, kann ganz schöne Tücken haben. Der routinierten Laienspielgruppe Unterknöringen gelingt das aber mit Leichtigkeit. Mit ihrem Dreiakter „Alles nur Bauerntheater“ bringt sie unter neuer Regie einen turbulenten Schwank auf die Bühne, was das Publikum immer wieder mit viel Szenenapplaus belohnt. Die acht Akteure haben teils schon jahrzehntelange Spielerfahrung, wie Walter Findler, Chef der Gruppe, erzählt. Er selbst ist seit mehr als 30 Jahren dabei, sein Bruder Joachim spielt bereits 35 Jahre.

Mehr als 50 Jahre steht Erich Findler auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Seit 1971 präsentiert die Laienspielgruppe ihre Stücke im Saal des Limbacher Gasthofs Jehle, davor in der Unterknöringer Wirtschaft Zech. Heuer blicken die Theaterleute auf das 70-jährige Bestehen seit der Wiedergründung 1949 zurück.

Ein "zeitlos neutrales Stück"

Mit „Alles nur Bauerntheater“ des baden-württembergischen Autos Erich Koch – er stammt ursprünglich aus dem Badischen – haben die Laienspieler heuer ein „zeitlos neutrales Stück“ ausgesucht, so Findler. Alles spielt sich im Zimmer des Bauernhofs von Alfons ab, dessen Nachname nicht erwähnt wird. Die Kulisse auf der relativ kleinen Bühne entspricht mit ihrer Einrichtung weitgehend den Vorgaben des Autors: links ein Vertigo, im Hintergrund ein Kleiderschrank, der im Stück noch eine wichtige Bedeutung erlangt, eine Couch, ein niedriger Wohnzimmertisch und eine Kommode, zwei Fenster sowie zwei Türen für die Spieler. Beim trinkfreudigen Bauern, Gemeinderat und Zweitem Bürgermeister Alfons (Joachim Spindler) hängt der Haussegen schief.

Er hat die Sitzung mal wieder bis in die Morgenstunden ausgedehnt. Ehefrau Agnes (Friederike Mayer) beklagt sich bei Schwägerin Hilde (Rita Popp) über die „Rauschkugel“, die gegen halbe Zwölf endlich aus den Federn kommt. Hildes Kommentar besteht in der Regel aus „Ouh, ouh, ouh“. Als Agnes vom Holz holen kommt, kriegt sie die Ladung aus Alfons Nachttopf ab, der ihn gerade zur Tür ausleert: „Noch Glück gehabt, es war alles flüssig“, beruhigt er seine Frau.

"Eine Welt ohne böse Weiber" - eine paradiesische Vorstellung

Auf der nächtlichen Gemeinderatssitzung wurde die Aufführung eines Theaterstücks beschlossen: „Der Schöne und das Biest“. Alfons Tochter Eva (Monika Riß), die Punkerin mit lila Haaren und zerrissenen Jeans, bietet sich für die Rolle an. Aber dafür ist eigentlich die attraktive Bedienung aus der Wirtschaft vorgesehen, und Alfons will das als „Der Schöne“ ausnutzen. Für Schwester Hilde ist das nur ein „Drama mit vielen Chaoten“.

Die Vorbereitungen für Stück und Rollenbesetzung will Alfons mit seinem Freund Heinz Bohnensack (Walter Spindler) aushecken, der „eine Welt ohne böse Weiber“ für das Paradies hält. Gesagt, getan: Für die Biest-Rolle sollen sich Darstellerinnen bewerben, aber nur proforma. So nach und nach wird’s auf der Bühne immer konfuser, denn Pfarrhaushälterin Franziska (Andrea Neuer), die einen Sprachtick hat – sie wiederholt immer die letzten Worte –, will sich mit Agnes und Hilde für die Rolle bewerben: „Den Männern werden wir’s zeigen.“

Ein Schlag mit dem Nachttopf bringt die Bewusstlosigkeit

Auf eine Heiratsanzeige, die Alfons und Heinz für die männertolle Hilde aufgegeben haben, bewirbt sich Alteisenhändler Franz, der von Heinz für einen Dieb gehalten wird. Heinz weiß sich nicht anders zu helfen und versetzt erst Franz und danach auch noch Franziska durch einen Schlag mit dem Nachttopf in die Bewusstlosigkeit, verfrachtet beide in den Schrank. Dann taucht noch Muttersöhnchen Hans (Alois Gast) auf, den die schrille Eva ganz attraktiv findet, wenn er doch nur seinen viel zu großen Anzug und die langen Unterhosen ausziehen würde.

Als die drei Frauen Agnes, Hilde und Eva dann in bunten Varieté-Kostümen vor Alfons und Heinz ihren Bewerbungsauftritt für die Theaterrolle haben, nähert sich das Stück auf der Limbacher Bühne seinem Höhepunkt. Zum Schluss endet das Bauerntheater-Chaos gleich mit drei Brautpaaren und erhält vom Publikum tosenden Applaus.

Außer der gelungenen Bühnenregie von Bernhard Köpf als Nachfolger der langjährigen Spielleiterin Waltraud Tippel sind an den Aufführungen noch Rudi Hammer (Bühnenmalerei) und Souffleuse Marianne Baumann beteiligt. Die nächsten Termine sind Freitag, 26., Samstag, 27., und Sonntag, 28. April, jeweils 19.30 Uhr. Der Vorverkauf erfolgt bei Walter Spindler, Telefon 08222/412819.