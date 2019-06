vor 17 Min.

Der Sparkassen-Personalchef geht mit gemischten Gefühlen

32 Jahre lang war Fritz Zeller Personalleiter der Sparkasse Günzburg-Krumbach. In gut zwei Wochen verabschiedet sich der 61-Jährige. Was ihn jetzt bewegt.

Von Till Hofmann

Herr Zeller, Sie sind ein Eigengewächs der Sparkasse, haben bereits mit fünfzehneinhalb Jahren die Lehre begonnen. Ein Arbeitgeber für das ganze Berufsleben ist doch eher ungewöhnlich heutzutage.

Fritz Zeller: Das stimmt wohl. Aber ich hatte nie einen Grund, mich zu verändern, weil ich mich verändert habe – nämlich innerhalb der eigenen Organisation. Ich habe zwei Filialen geleitet, in Breitenthal und Deisenhausen. Beide gibt es heute leider nicht mehr. Damals hat mir schon ein wenig das Herz geblutet. Ich bin ein Mensch, der heimatverbunden ist. Das hört nicht auf, wenn ich ins Büro gehe.

Da sind wir ja mittendrin im Transformationsprozess. Dass Geschäftsstellen von Banken schließen, haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt – auch in der Region. Wird das so weitergehen?

"Wir wollen in der Fläche präsent sein"

Zeller: Ich kann nur für mein Haus sprechen und auch nur eine persönliche Einschätzung abgeben: Wir wollen auch in einer zunehmend digitalisierten Welt in der Fläche präsent sein. Das ist unsere Geschäftspolitik, so versteht der Vorstand den Auftrag, den er umsetzt. Ich kann und darf hier kein Versprechen abgeben. Aber ich kann nicht erkennen, dass in absehbarer Zeit eine weitere Geschäftsstelle schließen wird; Geschäftsstellen, die ja immer mehr zu Beratungscentern geworden sind.

Wie ist es mit den Bankautomaten, die ja durchaus wartungsintensiv sind?

Zeller: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist sicher abhängig davon, wie sich das Online-Banking und das bargeldlose Zahlen in Deutschland entwickeln. Skandinavische Länder sind uns da weit voraus.

Zurück zu Ihren Tätigkeiten bei der Sparkasse. Sie waren in den 80er-Jahren ehrenamtlich Personalratsvorsitzender und sind dann gewissermaßen auf die andere Seite des Tisches gewechselt.

Zeller: Hubert Schneider, der damalige Vorsitzende der Kreis- und Stadtsparkasse Krumbach wollte mich als Personalleiter, weil er wusste, dass ich in der vorigen Funktion einen engen Kontakt zu den Mitarbeitern gepflegt habe. Und auch nach der Fusion mit Günzburg bin ich Personalleiter geblieben, was in der Rolle des Juniorpartners bei einer Verschmelzung der beiden Banken eher ungewöhnlich ist. Im April waren es 32 Jahre, dass ich diese Position ausgeübt habe.

Was sind die Kennzeichen eines guten Personalchefs?

"Man muss viel mit Mitarbeitern sprechen und ihnen zuhören"

Zeller: Er sollte sich um die Sorgen und Nöte der Mitarbeiter kümmern und, falls möglich, Wünsche berücksichtigen. Wir bieten zig Arbeitszeitmodelle an, um ein Beispiel zu nennen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf war mir immer wichtig. Ich bin Vater zweier Kinder und weiß, was das bedeutet. Man muss außerdem viel mit Mitarbeitern sprechen und ihnen zuhören. Nur so erfährt man etwas über die Hintergründe und kann Verständnis für manche Position gewinnen, die sonst rätselhaft geblieben wäre.

Warum sollten junge Menschen Bankkauffrau oder Bankkaufmann werden?

Zeller: Für mich war und ist das ein wahnsinnig interessanter Beruf. Man kann durch Begegnungen mit Kunden viel für sich herausziehen und gewinnt so an Selbstsicherheit und Redegewandtheit. Außerdem zeigt sich hier auch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Natürlich wollen und müssen wir Geld verdienen, aber nicht um jeden Preis, sondern im Interesse der Kunden. Wenn man jemanden in finanziellen Angelegenheiten gut beraten hat, dann stellt sich auch bei einem selbst ein gutes Gefühl ein.

Aber die Sparkasse tut sich doch schwer, Nachwuchs zu finden.

"Das hat ganz viel mit dem Fachkräftemangel zu tun"

Zeller: Das ist so und hat ganz viel mit dem Fachkräftemangel zu tun. Davon sind natürlich auch wir betroffen. Ich kann mich noch an Krumbacher Zeiten erinnern: Auf fünf bis sechs Ausbildungsstellen haben sich etwa 60 Bewerber gemeldet. Nur jeder Zehnte kam zum Zug. Jetzt sind es zwischen zwölf und 14 Stellen und wir kommen so auf etwa 20 Bewerbungen. Wir haben noch die Auswahlmöglichkeit, aber sie ist nicht mehr so groß, wie sie schon war – trotz aller Bemühungen in den Sozialen Medien oder auf Messen.

Und was ist mit dem Sozialimage Ihres Berufsstandes?

Zeller: Das will ich gar nicht ausblenden. Nach der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers 2008 haben durch die Finanzkreise viele Menschen viel Geld verloren. Das hat das Vertrauen in Kreditinstitute grundsätzlich erschüttert. Obwohl wir dafür nicht verantwortlich waren, wurden alle über einen Kamm geschert. Ich denke, dass das inzwischen differenzierter betrachtet wird und die Kunden wissen, was sie an einem Kreditinstitut haben, das sich zur Region bekennt.

Am 11. Juli wird Ihr letzter Arbeitstag sein. Mit welchen Gefühlen verlassen Sie das Haus?

"Ich habe das Gefühl, dass dies kein Zufall ist"

Zeller: Einerseits kommt Wehmut auf, weil ich mit Kollegen viele Jahre meines Berufslebens verbracht habe und sich daraus Freundschaften entwickelt haben. Andererseits ist es ein befreiendes Gefühl. Der Druck ist nicht mehr da. Ich kann Zeitung lesen, solange ich will; muss nicht mehr von der Arbeit in die Proben zweier Blaskapellen hetzen, in denen ich Trompete und Flügelhorn spiele. Ich freue mich, mehr Zeit für meine Frau und die drei Enkelkinder zu haben – das vierte ist gerade unterwegs. Und ich möchte mich mehr um meine Mutter kümmern, die Hilfe benötigt. Am 11. Juli, wenn ich zum letzten Mal nach Günzburg in die Arbeit fahre, wird sie 86 Jahre alt. Ich habe das Gefühl, dass dies kein Zufall ist.

