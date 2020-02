17:45 Uhr

Der Stadtbutz ist wieder an der Macht

Die Narrenzunft stürmte das Günzburger Rathaus. Der Nachtwächter kann sich über ein Jubiläum freuen.

In Günzburg ist der Stadtbutz an der Macht. Mitglieder der Narrenzunft stürmten am Samstagmorgen ins Rathaus und forderten von der Obrigkeit die Herausgabe des Rathausschlüssels. Angesichts der Übermacht der Stadtbutzen, die von Feuerpudeln, Schilfgräbslern, Furzafang´rn, Korahausbaule, Roggabaule und Nachttrappern, allesamt Mitglieder der Narrenzünfte aus Reisensburg, Hochwang, Haldenwang und Kötz, unterstützt wurden, hatten Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, die Bürgermeister Anton Gollmitzer und Ruth Niemetz sowie Stadträte verschiedenster Couleur auch gar keine andere Wahl. Gollmitzer schwenkte die weiße Fahne und Jauernig übergab den Rathausschlüssel an das Stadtbutz-Schlüsselkind Tamara.

Vom Rathaus ging es durch die Altstadtgassen zum Marktplatz, wo der Narrenbaum als sichtbares Zeichen der Machtübernahme von den kräftigen Männern der Günzburger Trachtler aufgestellt wurde. Zum glückseligen Fasnachts-Gefühl trugen die mitreißenden Rhythmen der Original Leipheimer Gassaheul´r, des Fanfarenzugs der Feuerwehr Ichenhausen und des Offonia-Fanfarenzugs aus Offingen bei. Zunftmeisterin Gabi Dolch war die Freude über die Machtübernahme anzumerken. Es sei höchste Zeit, dass die Stadtbutzen bis Aschermittwoch für Recht und Ordnung sorgten. Der entmachtete Oberschultes Jauernig pflichtete bei: „Eine Auszeit ist da angesagt, wo man sich freut und wo man lacht! Die Fasnacht regiert nun wieder unser Leben, sie lenkt das Wohl der Stadt mit viel Bestreben, wo der Stadtbutz regiert mit Herz und Verstand.“

Seit 30 Jahren ist Alfred Stocker der Günzburger Nachtwächter. Die Narrenzunft feierte heuer deshalb nicht nur die gelungene Machtübernahme. Bild: Sandra Kraus

Die Stadtbutzen hatten nicht nur das eine oder andere Stärkungs-Stamperl in ihren großen Körben dabei, sondern einige der begehrten und liebevoll handbemalten Orden. Neben den typischen Fleckle in den Stadtfarben sind heuer eine Hellebarde und eine Laterne auf dem Orden. Beides sind Symbole des Günzburger Nachtwächters. „Seit 30 Jahren ist Alfred Stocker als Nachtwächter beim Brauchtumsverein dabei, seit 33 Jahren ist er ein Günzburger Stadtbutz“, sagte Zunftmeisterin Gabi Dolch in ihrer Laudatio. Kreuz und quer durch Deutschland sei Alfred Stocker in seiner Funktion als Nachtwächter in den 30 Jahren gereist.

Und obwohl seine Hellebarde eine Hieb- und Stichwaffe sei, habe es nie Probleme mit Sicherheitsdiensten gegeben. Auch im Bayerischen Landtag ist das Günzburger Original schon gewesen. Wenn er seine Laterne anzündet, ist klar: „Jetzt bin ich im Dienst.“ An Rente denkt Alfred Stocker trotz des Jubiläums noch lange nicht. „Das gab es für die Nachtwächter früher auch nicht,“ stellte er fest und freute sich über den stattlichen Nachtwächter-Nussknacker, den ihm die Stadtbutzen zum Jubiläum schenkten. (sawa)

