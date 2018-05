11.05.2018

Der Ton macht die Musik

Musiker beim Kloster Campus in Wettenhausen

„Auf der Suche nach dem richtigen Ton“ ist der nächste Vortrag in der Reihe Kloster Campus überschrieben, der am Donnerstag, 17. Mai, um 19 Uhr im Kloster Wettenhausen stattfindet. Markus Bodenseh aus Stuttgart macht sich darin Gedanken über schwierige Entscheidungen, Instrumentenwahl und Strömungen.

Was bewegt einen Menschen Musiker zu werden und dieses Ziel hartnäckig zu verfolgen? Wie geht er mit Widerständen bei der Berufswahl um – oder ist der Wille Musik zu machen, auch etwas wie eine Berufung? Findet man sein Musikinstrument oder ist es das Instrument, das einen findet? Und über allem steht die Frage: Wie oder was ist der richtige Ton? Nicht nur zu diesen Fragen hat sich der Bassist, Dozent an der Berufsfachschule für Musik Krumbach, Komponist und Arrangeur Gedanken gemacht. Er wird sich mit den Teilnehmern und seinem Konzertbass in einen leidenschaftlichen Dialog begeben.

Die Veranstaltung in Kooperation mit dem St. Thomas Gymnasium, Wettenhausen findet bei freiem Eintritt statt, um Spenden wird gebeten. (zg)

