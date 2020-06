vor 33 Min.

Der Torferlebnispfad ist mehr als nur Moor

Plus Vom schwarzen Gold des Mindeltals zur Landschaftsvielfalt: Warum der Torferlebnispfad Bremental nahe Jettingen auch ohne Veranstaltungen ein ganz besonderer Ort ist.

Von Peter Wieser

Kein Kräuterspaziergang, keine Familiennachmittage und auch kein Sensenmähkurs: Der Schutz gegen das Coronavirus lässt so etwas am Torferlebnispfad Bremental bei Jettingen derzeit nicht zu. Josef Krumm, der Vorsitzende des Fördervereins Torferlebnispfad Bremental, erzählt von rund 3500 gedruckten Flyern zum Jahresprogramm 2020, die man nicht habe verteilen können. Der Verein selbst, entstanden aus einer Arbeitsgruppe innerhalb der Marktgemeinde Jettingen-Scheppach, zählt heute etwa 100 Mitglieder und besteht in diesem Jahr seit zehn Jahren.

Wenn vom Torferlebnispfad die Rede sei, dann werde dieser zunächst mit dem Torfstechen in Verbindung gebracht, erklärt Krumm. Tatsächlich war es seinerzeit eine der Zielsetzungen gewesen, das Torfstecherhandwerk nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Der Torferlebnispfad sei inzwischen weit mehr, so Krumm, der damit ein Alleinstellungsmerkmal anspricht: die dortige Landschaftsvielfalt. Nach dem Aufgeben des Torfstechens und der Heu- und Streuwiesenbewirtschaftung zu unterschiedlichen Zeitpunkten habe sich jedes einzelne Grundstück unterschiedlich und vielfältig entwickeln können. 1992 sei das zunächst brachliegende Gebiet, das teilweise sogar zur Ablagerung von Bauschutt und Gartenabfällen habe herhalten müssen, zum Landschaftsschutzgebiet erklärt worden. Ziel sei es jetzt, die Vielfalt der Landschaft und der Natur zu erhalten.

Mit allen Sinnen erleben und begreifen

Krumm erzählt von den mehrstündigen Führungen mit Schulklassen und Kindergärten aus der Umgebung, aber auch aus den Nachbarlandkreisen, die es derzeit nicht gibt. Der Kern davon ist, „die Natur und ihre Vielfalt mit allen Sinnen erleben und begreifen – egal ob beim Betrachten von Fröschen, Libellenlarven oder Käfern.“

Mit viel Herzblut habe man diese Führungen stets angeboten. Das hier jemand mit Leidenschaft erzählt, hätten auch die zahlreichen Erwachsenengruppen gespürt, man habe es an der Begeisterung gesehen.

Was den Erfolg ausmacht

Das Entscheidende an diesem Lernort ist dabei, dass sich Fachleute und Umweltpädagogen einbringen – und der Förderverein sich mit verschiedenen Stellen vernetzt und kooperiert, betont Ottmar Frimmel von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Günzburg. Frimmel spricht gleichzeitig das Thema Umweltbildung an: Es werde dabei unheimlich viel Naturschutz und Verbundenheit zu Heimat gesät. Ebenso werde das richtige Verhalten in der Natur und der Respekt vor ihr vermittelt. Dazu gehöre beispielsweise, sich ruhig zu verhalten und die Wege nicht zu verlassen.

Ist wegen der Corona-Einschränkungen nun die Natur ein bisschen in Vergessenheit geraten? „Die Hände waren gebunden und es fehlt ein bisschen die Aufbruchsstimmung in der Bevölkerung“, sagt Ottmar Frimmel dazu. Die Menschen hielten sich zwar viel in der Natur auf und wollten diese auch nutzen. Themen wie Wildbienen, Fledermäuse oder Blumenwiesen seien jedoch etwas eingeschlafen.

Frimmel reicht der Dornröschenschlaf

Es sei jetzt es an der Zeit, wie er findet, das Ganze wieder aufzuwecken und hochzufahren.

Wie sieht das nun am Torferlebnispfad aus, nachdem derzeit weder Führungen noch Veranstaltungen stattfinden können? „Die Besucher kommen trotzdem und sie sind dankbar, dass sie hier draußen spazieren gehen können“, bemerkt Josef Krumm. Man sehe dort Dinge, die man oft so nicht wahrnehme. Ein Blick auf Sumpfschwertlilien, Trollblumen oder den Wiesenknöterich macht diese Vielfalt sichtbar. Hörbar ist sie auch – wenn zum Beispiel die Frösche sich vielstimmig melden, wenn der Kuckuck oder der Eichelhäher ruft.

Seit Kurzem verfügt der Torferlebnispfad über ein Wildbienenhotel, das gleichzeitig auch eine Nisthilfe für andere Insekten darstellt. Von der Größe her gehört das Hotel in die „De luxe“-Klasse – jedenfalls steht es nicht nur als Dekoration in der Landschaft, wie das bei denen, die es im Handel gibt, nicht selten der Fall ist. Das Wildbienenhotel ist ein Geschenk von Wolfgang Eckert und seiner Lebenspartnerin, die in Schönenberg leben.

Ein wenig "Anglerlatein"

Der Torferlebnispfad Bremental ist ein ganz besonderer Ort, sogar dem Schwarzen Meer soll er angeblich seinen Namen gegeben haben, meint Krumm und schmunzelt: „Zum Torfstechen wird das Torfwasser in einen Graben geleitet, es fließt anschließend in die Mindel und in die Donau, die das dunkle Wasser von Jettingen dann in das Schwarze Meer münden lässt.“ Der Vereinschef bietet noch mehr „Anglerlatein“: Denn selbstverständlich soll auch der Schuhplattler im Bremental entstanden sein – wegen des Schlagens nach den „Brehmen“, also den vielen Bremsen, die es dort gibt.

