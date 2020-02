14:33 Uhr

Der Traum des SV Waldkirch platzt im Viertelfinale

Voll aufs Unternehmen Titelgewinn konzentriert präsentierten sich die Waldkircher Pistoleros (von vorne Alexander Kindig, Dimitrije Grgic und Sebastian Kugelmann) im Abschlusstraining am heimischen Stand. Als es in Rotenburg an der Fulda zur Sache ging, lief plötzlich nichts mehr. Das Aus ereilte den Meister der Bundesliga-Gruppe Süd bereits im Viertelfinale.

Unerwartet früh scheitert der SV Waldkirch an seinem Vorhaben, deutscher Mannschaftsmeister mit der Luftpistole zu werden. Auch einen anderen Topfavoriten erwischt es gleich zum Auftakt.

Von Jan Kubica

Aus der Traum: Gleich zum Auftakt der deutschen Meisterschaften der Luftpistole-Schützen hat es den SV Waldkirch erwischt. Äußerst überraschend unterlag der Süd-Meister und Titelkandidat in Rotenburg an der Fulda dem Vierten der Bundesliga-Gruppe Nord, Spsch Raesfeld, 2:3. Das große schwäbische Favoritensterben im Viertelfinale komplettierte das Luftgewehr-Team von Pfeil Vöhringen. Souverän hatte man den Titel in der Süd-Gruppe geholt, doch als es an die nationale Entscheidung ging, war auch für die Mannschaft aus dem Landkreis Neu-Ulm nach dem ersten Auftritt Schluss. 2:3 endete das Kräftemessen mit der SB Freiheit aus Osterode am Harz. Zwei der fünf Duelle wurden erst im Stechen entschieden.

Zwei schwere Stunden nach dem unverhofft frühen Aus kommentierte Waldkirchs Manager Peter Weigelt erkennbar niedergeschlagen: „Wir waren nicht gut drauf und die anderen waren besser.“ In Anbetracht der zuvor erlebten Schlappe waren seine Worte extrem wohlwollend gewählt. Hätten alle Waldkircher auf ihrem gewohnten Level getroffen, der Einzug ins Finale wäre, na ja, nicht Formsache, aber gut machbar gewesen. Tatsächlich aber konnten nur zwei der fünf Pistoleros aus dem Holzwinkel den Stand mit zufriedenen Mienen verlassen. Matthias Holderried schlug auf Position drei Michael Peirick überdeutlich, Sebastian Kugelmann ließ Robin Junuszek auf der vier keine Chance.

Was war mit Dimitrije Grgic los?

Doch was bitte war mit Dimitrije Grgic los? Der Serbe, in Waldkirch auf Position zwei schießend und gestählt durch jahrelange Erfahrung in internationalen Wettkämpfen, beendete sein Duell gegen Jan Brückner mit, man muss das so hart formulieren, final-unwürdigen 372 Ringen.

Mit seiner Leistung nicht wirklich hadern musste dagegen Waldkirchs Nummer eins, Alexander Kindig. 379 Ringe waren in Ordnung, wenn auch unter seinem Liga-Durchschnitt (382,5). Der hätte übrigens gereicht, um den Raesfelder Top-Akteur Bart Liebens zu bezwingen. Weil Bart Liebens aber 381 Ringe schaffte, musste die Entscheidung beim Zwischenstand von 2:2 zwischen den beiden Kontrahenten auf Position fünf fallen. Nur noch Susanne Roß und Christian Brabender waren am Stand übrig geblieben, die Sache entwickelte sich zum Nervenduell. Immerhin, muss aus Waldkircher Perspektive bemerkt werden, denn Ross begann den Wettkampf mit einer 85er-Serie und hatte sich nach den ersten zehn Schüssen satte acht Ringe Rückstand eingehandelt. Aber sie kämpfte. Sie biss. Und sie kam heran. Ring für Ring. Vor ihrem abschließenden Versuch standen bei Roß 359 Ringe auf der Anzeigentafel, Brabender lag bei 350, durfte aber noch zweimal schießen. Roß eröffnete das Finale um den Halbfinal-Einzug mit einer Acht. Ihr Kontrahent schaffte eine Neun. Hätte der Raesfelder jetzt gezittert und mit dem 40. Schuss lediglich eine Acht erreicht, wäre es zum Stechen gekommen. Aber er blieb cool, setzte eine sagenhafte 10,7 mitten auf die Scheibe und durfte anschließend in lobenden Worten baden.

Peter Weigelt: "Für die Fans tut es uns Leid"

Auf der Schattenseite des Sport-Tages in Rotenburg an der Fulda kommentierte Peter Weigelt: „Beim uns war alles ein bisschen verkrampft. Da war mir zu wenig Freude am Stand. Man wollte zu viel.“ In Richtung der vielen nach Nordost-Hessen mitgereisten Fans sagte er: „Für sie tut es uns Leid. Aber auch mit der Niederlage muss man umgehen können – als Sportler und als Fan.“

SV Waldkirch – Spsch Raesfeld 2:3 Kindig – Leibens 379:381, Grgic – Brückner 372:380, Holderried – Peirick 380:372, Kugelmann – Januszek 369:363, Roß – Brabender 367:369

SV Pfeil Vöhringen – SB Freiheit 2:3 Kögel - Hegg 396:396 (9:10), Tsarkov - Mager 398:389, Renz - Müller 393:395, Steffen - Thöle 388:392, Krumm - Beer 391:391 (9:8)

