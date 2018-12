13:00 Uhr

Der Trommler-Albert bekommt Gesellschaft

An der Mittelschule Burgau entsteht ein Projekt rund um den Burgauer Stadtpolizisten. Die Schüler sind mit Eifer dabei.

Von Peter Wieser

Seit Mitte November treffen sie sich zweimal in der Woche für eine Stunde: Elf Schüler der Klasse 10aM der Mittelschule Burgau fertigen unter der Anleitung des Burgauer Künstlers Rolf Eichelmann eine Skulptur an, die den Trommler-Albert zeigt. Im nächsten Jahr ist es 425 Jahre her, dass in der Markgrafenstadt die Kinderbrotspeisung erstmals urkundlich erwähnt wurde. Die Idee, dazu etwas Besonderes zu machen, stammt von Eichelmann selbst. Es sollte etwas sein, das den Trommler-Albert zeigt. Nur eine Figur oder ähnliches, das sei ihm zu wenig gewesen.

Die Skulptur zeigt mehr: Im unteren Bereich, ähnlich einem etwas spitz zulaufendem Zylinder, reihen sich rundherum sieben Kinder, die zusammen mit dem Burgauer Hofnarr maskiert durch den Fasching ziehen. Auf diesen aufgesetzt, wird im oberen Teil der Oberkörper des Trommler-Alberts das Geschehen verfolgen. „Die Skulptur ist so konzipiert, dass alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig arbeiten können“, erklärt Rolf Eichelmann.

Knapp zwei Meter hoch wird sie einmal sein. Sie besteht aus insgesamt 25 Einzelteilen, an denen in drei Gruppen gearbeitet und modelliert wird. Anschließend werden die fertigen Teile in der Werkstatt des Burgauer Künstlers Roland Bögner gebrannt und glasiert. Danach werden sie vor Ort auf einem Sockel auf mehreren Ebenen aufgebaut, zusammengesetzt und mit Beton ausgegossen. Dann muss alles haargenau zusammenpassen. Inzwischen wurden mehr als 130 Kilogramm Ton verarbeitet.

Die Schüler waren direkt von dem Projekt begeistert

„Schön, dass Rolf Eichelmann die Schülerinnen und Schüler mit einbezieht“, freut sich Klassenlehrerin und Konrektorin Martina Deniffel. Diese seien von der Idee begeistert gewesen und hätten sich sofort bereit erklärt, mitzumachen. Eine der Schülerinnen werde im kommenden Jahr die Fachoberschule, Fachrichtung Gestaltung, besuchen – für sie sei dies eine tolle Erfahrung und Vorbereitung dazu. 2005 gab es schon einmal ein ähnliches Projekt mit zwei Keramikskulpturen, deren Platz sich seitdem vor der Burgauer Buchhandlung Pfob befindet.

„Das Arbeiten mit den verschiedenen Werkzeugen und vor allem, sich dabei kreativ ausleben zu können, macht Spaß“, sagt Selina. „Mal was anderes als das im Fach Technik“, meint Marvin. Larissa bringt es auf den Punkt: „Wenn die Skulptur einmal fertig und aufgestellt ist, dann können wir sagen, sie ist von uns.“ Eine Tafel mit den Namen der dabei beteiligten Schüler soll später einmal daran erinnern, wer sie gefertigt hat.

Seinen Platz wird der Trommler-Albert mit seinen Faschingskindern voraussichtlich beim Burgauer Rathaus finden. Noch vor den Schulferien sollen die Elemente fertig sein.

