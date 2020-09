vor 42 Min.

Der VfL Günzburg bietet Drittliga-Handball vor maximal 354 Fans

Ganz so leer wie hier wird es in der Rebayhalle nicht aussehen, wenn die Handballer des VfL Günzburg am ersten Oktober-Wochenende 2020 in die neue Runde starten. Die belegbaren Sitzplätze auf der Haupttribüne sind bereits markiert. Insgesamt dürfen zum Saisonbeginn in der dritten Liga 354 Fans dabei sein.

Plus Der VfL Günzburg muss zwei Corona-Pläne erstellen. Warum der Test gegen einen Zweitligisten ausfällt und für die Männer nur 54 Dauerkarten angeboten werden.

Von Jan Kubica

Die große Handball-Party fällt aus, doch wenigstens sind die Günzburger Handballer das Damoklesschwert namens Geisterspiele los geworden. Wenn die einzelnen Mannschaften am ersten Oktober-Wochenende 2020 in die neue Spielzeit starten, dürfen bis zu 354 Fans in der Rebayhalle dabei sein. Allerdings, und damit ragt beileibe nicht das einzige Hindernis auf dem Weg zum Start auf: Als einziger Verein im Landkreis Günzburg musste der VfL im Prinzip zwei Corona-Konzepte ausarbeiten, da die Männer in die dritte Liga aufgestiegen sind und für bundesweite Sportveranstaltungen andere Rechtsvoraussetzungen gelten als für bayerische.

Die ersten fünf Spiele des VfL Günzburg 1 / 5 Zurück Vorwärts VfL Günzburg – SG Leutershausen 3. Oktober 2020, 19.30 Uhr Rebayhalle Günzburg

SG Pforzheim-Eutingen - VfL Günzburg 10. Oktober 2020, 20 Uhr Bertha-Benz-Sporthalle Pforzheim

TV Germania Großsachsen – VfL Günzburg 17. Oktober 2020, 20 Uhr Sachsenhalle Hirschberg/Großsachsen

VfL Günzburg – HBW Balingen-Weilstetten II 24. Oktober 2020, 19.30 Uhr Rebayhalle Günzburg

Rhein-Neckar-Löwen II – VfL Günzburg 31. Oktober 2020, 20 Uhr Erich-Bamberger-Stadthalle Östringen

Handball-Drittligisten können demnach wahlweise 1000 Zuschauer oder 20 Prozent der Arena-Kapazität zulassen – mit der alles andere als nebensächlichen Einschränkung, dass es sich um Plätze mit Sicherheitsabstand zu den benachbarten Fans handelt. Die daraus resultierenden Höchstzahlen für die Rebayhalle benennt der VfL-Coronabeauftragte Stephan Hofmeister: „Plätze mit Abstand haben wir im Moment genau 354, davon 162 Sitzplätze.“

Für wen die bayerische Regel gilt



Hofmeister fügt unmittelbar an, dass diese Regelung nicht für die in der Bayernliga spielenden Handballerinnen oder die in der Bezirksoberliga heimische Männer-Reserve gilt. Für sie maßgeblich ist die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die unter der Voraussetzung zugewiesener, personalisierter Sitzplätze 200 Besucher zulässt.

Aufgrund dieser unterschiedlichen Vorgaben und der Erfahrung, dass sich nicht jeder Fan für alle Teams begeistert, rückte der VfL Günzburg diesmal vom jahrelang gepflegten Modell „eine Jahreskarte – alle Spiele“ ab. In der anstehenden Runde gibt es für jedes Team ein gesondertes Saisonticket.

Keine Geld-zurück-Option

Wenn also beim Drittliga-Auftaktspiel gegen die SG Leutershausen am 3. Oktober 354 Besucher in die Rebayhalle dürfen – warum kündigt der VfL Günzburg in seinem Facebook-Auftritt an, er wolle lediglich 54 Saisonkarten und hier ausschließlich Sitzplätze verkaufen? Hofmeister verweist auf ganz unterschiedliche Gründe. Unter anderem gehe der Verein davon aus, „dass nur die treuesten Fans eine Dauerkarte erwerben“. Immerhin ist der Erwerb an die Bedingung geknüpft, dass jeder Käufer das Risiko eines Spielausfalls oder einer sehr extremen Zuschauerbeschränkung trägt; eine Geld-zurück-Option gibt es in Günzburg nicht. Als Ausgleich ist die Dauerkarte übertragbar, sofern der Ersatzbesucher persönlich benannt wird, um im Ernstfall alle Kontakte nachvollziehen zu können. Außerdem sei der VfL wie jeder andere Verein natürlich seinen Sponsoren verpflichtet, bemerkt der Coronabeauftragte.

So wichtig das Thema Jahreskarten im Vorfeld der Saison auch ist: Die Corona-Pandemie stellt die VfL-Handballer vor unzählige weitere Herausforderungen, berichtet Hofmeister. Zum Thema Kartenverkauf zählt unter anderem, dass keine Abendkasse öffnen wird. Ein Online-Ticketverkauf für Einzelspiele ist nach Vereinsangaben in Vorbereitung. Auch die Frage, wie viele Personen all die Vorschriften vor Ort überwachen sollen, bedarf einer Antwort. Hofmeister geht derzeit von 30 Ordnern aus.

Großartige Zusammenarbeit mit den Ämtern

Gut eine Woche vor dem Saisonauftakt sind auch in anderen Bereichen des Günzburger Hygienekonzepts noch nicht alle Detailfragen zwischen Verein und Stadt beziehungsweise Landratsamt geklärt. Wobei Hofmeister betont: „Die Zusammenarbeit mit den Ämtern läuft großartig. Aber die Vorschriften sind sehr kompliziert und verändern sich teilweise täglich. Dafür können die vor Ort handelnden Personen nichts.“

Stephan Hofmeister: "Gottverdammte Vorschriften"

Für alle noch nicht am Ernstfall erprobten Planungen oder, in Hofmeisters gewohnt markigen Worten, „als Testlauf für diese gottverdammten Corona-Vorschriften“ wäre das für diesen Freitag geplante Freundschaftsspiel des Drittliga-Aufsteigers gegen den Zweitligisten TuS Fürstenfeldbruck eminent wichtig gewesen. Dieses Spiel haben die Oberbayern vergleichsweise kurzfristig abgesagt. Allerdings ohne wirklich etwas dafür zu können. Aufgrund der in der Region München verschärften Corona-Lage hätten sich die Fürstenfeldbrucker nun innerhalb von drei Tagen zweimal testen lassen müssen und es lag keine Garantie vor, dass sie die Ergebnisse des zweiten Tests rechtzeitig vor dem Anpfiff zur Partie erhalten hätten. Ob die Günzburger auf die Schnelle einen Ersatz-Gegner organisieren können, stand bis Donnerstagabend nicht fest.

So kommen Sie an Dauerkarten

Anfragen für Drittliga-Saisontickets nimmt der Verein noch bis 29. September 2020 entgegen. Die E-Mail an info@handball-guenzburg.de muss Vor- und Nachname, Anschrift und Telefonnummer des Interessenten beinhalten. Ein Sitzplatz für die 17 Heimspiele der Männer kostet 150 (ermäßigt: 130) Euro. Die Zuteilung oder Absage erfolgt am 1. Oktober.

