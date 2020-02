vor 19 Min.

Der Vorverkauf fürs 5. GZ-Starkbierfest beginnt

Am 7. März findet in der Burgauer Kapuzinerhalle wieder das Dablecka der Günzburger Zeitung statt. Karten gibt es ab Dienstag.

Besser geht es vom Timing nicht. Eine gute Woche vor der Kommunalwahl tritt im Landkreis Günzburg der beste überparteiliche und unabhängige Wahlredner auf, den man sich vorstellen kann: Bruder Baderbas. Aber Baderbas würde das so sicher nicht stehen lassen wollen, denn er hält keine Wahlrede, sondern eine Fastenpredigt – und liest den Politikern wortreich und niveauvoll die Leviten. Das alles geschieht am Samstag, 7. März, beim 5. Starkbierfest der Günzburger Zeitung in der Burgauer Kapuzinerhalle (Beginn 19 Uhr, Einlass 18 Uhr).

Die Stadt Burgau unterstützt dieses gesellschaftliche Ereignis, das es in der Region kein zweites Mal gibt.

Politische Ereignisse im Landkreis Günzburg stehen im Mittelpunkt

Der Fastenbruder lässt sich vor seiner Rede nicht in die Karten schauen. Aber die Gäste dürfen davon ausgehen, dass dieses Mal die politischen Ereignisse im Kreis Günzburg in den Mittelpunkt der Betrachtungen gerückt werden.

Der Vorverkauf für das 5. GZ-Starkbierfest beginnt an diesem Dienstag, 18. Februar. Erfahrungsgemäß sind die Karten der drei Burgauer Vorverkaufsstellen und in Günzburg schnell vergriffen, oftmals noch am selben Tag.

Jeder, der ein Ticket löst, tut übrigens etwas Gutes, denn der Reinerlös fließt der Kartei der Not, dem Hilfswerk unserer Zeitung, zu. Musikalisch werden die Besucher unter anderem durch die von Hermann Skibbe gegründete Formation „8872“ unterhalten. Die vier Ziffern stehen für die alte Postleitzahl Burgaus. Und zu gewinnen gibt es auch etwas.

Nur vier Karten pro Person

Um mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, die Benefizveranstaltung zu besuchen, ist erstmals die Anzahl der Eintrittskarten, die erworben werden können, auf maximal vier pro Person beschränkt.

Und noch etwas hat heuer Premiere: Eine Nachlese am Sonntag, 8. März. Dann wird zum „Frühschoppen mit Bruder Baderbas“ (Beginn 11 Uhr, Einlass 10 Uhr) gebeten. Die Gäste können mit Weißwürsten, Wienerle und Flüssigem rechnen – und dem Fastenprediger (Eintritt: fünf Euro). „So gewinnen mehr Menschen live Eindrücke des Derbleckens“, sagt Burgaus Kulturamtsleiter Stefan Siemons, der die Idee hatte, in dieser Form die wohl gewählten Worten von Baderbas einige Stunden später nochmals zu präsentieren. Veranstalter der Nachlese ist die Stadt Burgau. (ioa)

Karten: Der Vorverkauf startet ab Dienstag, 18. Februar. In Burgau: Kulturamt der Stadt, Gerichtsweg 1 (ab 7.45 Uhr), Buchhandlung Pfob, Mühlstraße 1, (ab 8 Uhr), Kerzen Bader, Norbert-Schuster-Straße 2 (ab 9 Uhr). In Günzburg: Günzburger Zeitung, Redaktion, Hofgasse 9, 1. Stock (ab 9 Uhr). Für den Frühschoppen am 8. März gelten nur die Burgauer Vorverkaufsstellen – und im Internet ist eine Buchung unter www.reservix.de möglich.

