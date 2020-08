Der Wald geht uns alle an

Wald - das ist eine ruhige Begegnung mit der Natur, ein Platz, um Kraft zu tanken. Doch dem Wald geht es nicht gut. Zeit, dagegen etwas zu tun.

Wer keinen geübten Blick hat, könnte schnell einer Täuschung erliegen: Der Wald sieht doch trotz Hitze schön grün aus. Ganz so einfach ist es nicht. Und es stimmt auch nicht. Man muss einfach etwas genauer hinsehen. Dann können auch Schäden ganz ohne Fernglas betrachtet werden: Lichte Kronen, kahle Äste und Baumstämme sind da keine Seltenheit. Der Wirtschaftsfaktor und Erholungsort Wald ist nicht gesund – das gilt nicht nur für den Bergwald in den Alpen und dem Forst im niederschlagsärmeren Nordbayern, bekannten Problemregionen also. Der Klimawandel hat im abgemilderten Maß auch den Waldbäumen in Mittelschwaben zugesetzt.

Sich regelmäßig über den Zustand des Patienten Wald zu informieren, dazu dient die jährliche Waldzustandserhebung, die nun zum 37. Mal durchgeführt wird. Bayern hat in den 80er-Jahren mit dem erstmaligen Einsatz dieses Instruments eine Vorreiterrolle eingenommen. Damals war der „saure Regen“ ein bekanntes Schlagwort. Der Gesetzgeber schrieb Filteranlagen für die Industrie und Katalysatoren in den Autos vor – und die Waldbäume erholten sich spürbar.

Auch der Freistaat hat aus Kostengründen das Monitoring zusehends zurückgefahren, was ein Fehler war. Erst der Trockensommer 2015 (mit den sichtbaren Schäden 2016) hat die Bedeutung der Zustandserhebung verdeutlicht. Dem folgten weitere Extremsommer 2018 und 2019. Wird die Ausnahme bald zur Regel? Dann ist zu befürchten, dass dieser „Trockenstress“ den Waldbäumen zu sehr zusetzt. Schon jetzt sind viele der Bäume anfälliger für Schädlinge. Ein Teufelskreis.

Für die Leiterin der Waldzustandserhebung, Alexandra Wauer, sind die Waldbäume „faszinierende Lebewesen und nicht nur ein paar Festmeter Holz“. Diese Einschätzung dürfte die Forstwissenschaftlerin mit vielen teilen. Insofern sollte jeder Einzelne sich selbst fragen, welchen ganz persönlichen Beitrag er für einen intakten Wald leistet. Das entpflichtet die Politik freilich nicht, sich dieses Themas nachhaltig anzunehmen und den Waldzustandsberichten auch geeignete Maßnahmen in ausreichender Größenordnung folgen zu lassen.

