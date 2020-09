vor 4 Min.

Der Weg ist frei für eine riesige Solaranlage bei Rechbergreuthen

Plus Warum der Bund Naturschutz die Freiflächen-Fotovoltaik beim Winterbacher Ortsteil Rechbergreuthen weiter ablehnt.

Von Wolfgang Kahler

Östlich des Winterbacher Ortsteils Rechbergreuthen wird eine riesige Freiflächen-Fotovoltaikanlage gebaut. Während das Landratsamt die Nutzung der Sonnenenergie grundsätzlich befürwortet, bleibt der Bund Naturschutz bei seiner ablehnenden Haltung.

Für das Projekt eines Investors ist die Aufstellung eines Bebauungsplans durch die Gemeinde erforderlich. Mit den Stellungnahmen von Behörden, Trägern öffentlicher Belange und Bürgern im Rahmen der Auslegung befasste sich nun der Gemeinderat. Die Gesamtfläche des Solarparks beträgt nach Angaben des Planungsbüros Neidl in Sulzbach-Rosenberg ( Oberpfalz) gut 8,2 Hektar, also 82000 Quadratmeter – etwa so viel wie mehr als elf Fußballfelder. Sie wird aufgeteilt in zwei Teilflächen mit 5,24 und 2,94 Hektar, getrennt durch einen Feldweg.

Umweltschützer wollen lieber Dach-Solar statt den Solarpark

Zur Breite merkte Gemeinderatsmitglied Hans-Jürgen Klein an, dass zwischen den Grundstücken genügend Platz für landwirtschaftliche Fahrzeuge bleibe. Vorgesehen sind zwar fünf Meter nach jeder Seite bis zum Zaun um das Solarfeld, doch ein Pflanzgürtel könnte den Raum einschränken. 7,50 Meter Restbreite würden bleiben, erklärte Winterbachs Bürgermeister Reinhard Schieferle, selbst wenn die Hecken rauswüchsen. Als „sehr kritisch“ bezeichnete die Landschaftsarchitektin vom Planungsbüro die Einwände des Naturschutzbundes. Der befürchtet die Vergrasung von Weideflächen im Solarpark.

Östlich von Rechbergreuthen soll ein Solarpark entstehen, für den die Gemeinde einen Bebauungsplan aufstellen muss. Bild: Gemeinde Winterbach/Repro: Kahler

Statt die Module in freier Landschaft zu platzieren, sollte „das Potenzial freier Dachflächen ausgeschöpft werden“, meint die Umwelt-Organisation und nennt beispielhaft ungenutzte Dächer in Gewerbegebieten von Burgau und Jettingen. Der Haken: Privatpersonen können zur Nutzung solcher Dächer nicht verpflichtet werden. Dazu wurde aus dem Gemeinderat angemerkt, dass es sich beim größten Teil der Solarparks um Ackerfläche handele. Zur Pflege der Grünfläche könnten übrigens Schafe eingesetzt werden, empfahl die Planerin.

Nach 2055 soll die Anlage wieder zurückgebaut werden

Die Nutzung der Fotovoltaik-Anlage ist vorerst begrenzt bis 2055, dann soll sie wieder zurückgebaut werden. Über die von Gemeinderatsmitglied Klein nachgefragten Gewerbesteuereinnahmen zugunsten von Winterbach konnte die Planerin keine Angaben machen, weil dies in den Zuständigkeitsbereich des Investors falle. Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss für den Solarpark fiel einstimmig. Westlich des Winterbacher Ortsteils Waldkirch an der Straße nach Mönstetten darf ein ortsansässiges Unternehmen eine frühere Kiesgrube wieder zum Abbau von Baustoffen nutzen. Das Landratsamt hat bereits seine Zustimmung zum Bauantrag unter Auflagen signalisiert. Lediglich die teils auf Gemeindegebiet liegende Zufahrt muss entsprechend angepasst werden. Der Gemeinderat hat dem zugestimmt.

In Rechbergreuthen darf ein Bauherr das Gelände seines Grundstücks in Hanglage auffüllen. Eine fehlende Abgrenzung am Winterbacher Kindergarten sprach Gemeinderat Klein an. Bürgermeister Schieferle bestätigte, dass dort ein Absturzrisiko vorhanden sei und rasch nach einer Lösung für die geeignete Sicherungsmaßnahme gesucht werde.

