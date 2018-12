19.12.2018

Der Weihnachtsmann macht eine Notlandung in Glöttweng

Die Holzwinkelbühne präsentiert einen mitreißenden Abend

Von Martin Gah

Prima in die Adventszeit und die weihnachtliche Festzeit passt der diesjährige Theaterabend der Glöttwenger Holzwinkelbühne – ganz besonders das Stück mit dem Titel „Elche im Garten“. Mit diesen verwechselt das Ehepaar Melanie und Bernd zunächst die Rentiere, die plötzlich in ihrem Garten sind. Außerdem befindet sich dort ein verunfallter Schlitten, um diesen herum zahlreiche Geschenke.

In einem Baum hängt ein Mann in einem Nikolauskostüm (Leonhard Mayer). Dieser behauptet, der echte Weihnachtsmann zu sein. Bernd ist zunächst skeptisch. Eindrucksvoll die Szene, mit der das Unfallopfer aus dem Garten seine übersinnlichen Kräfte unter Beweis stellt. Er hält die Zeit an und bewegt Bernd (Achim Steinle) und Melanie (Nicola Hofstetter) an einen anderen Platz im Wohnzimmer des Ehepaares. So sind die beiden bereit, ihn bei sich aufzunehmen und ihm bei der Reparatur des Schlittens zu helfen.

Claus, wie sich der Weihnachtsmann vorstellt, hat aber auch seine Marotten, mit denen er Bernd an den Rand der Verzweiflung treibt. Er benutzt dessen Zahnbürste mit und Bernds Kamm ist voller weißer Haare. Derweil hat Melanie alle Hände voll zu tun, Claus´ wahre Identität vor der aufdringlichen Nachbarin Oma Elke (Daniela Hagenbusch) zu verbergen. Dann kommt auch noch der Oberhilfsengel Andreas (eine herrliche Mischung aus Späthippie und Hip-Hopper: Toni Ritter) auf die Erde, um den Weihnachtsmann abzuholen.

Im Stück „Hier spricht der Opa“ gehen die Bewohner eines Altenheims auf Verbrecherjagd. Denn in der Seniorenresidenz „Zusamaue“ kommt es zu einem Diebstahl. Der Hintergrund der Tat ist eine Liebesgeschichte. Denn im Altenheim begegnen sich zwei, die sich gegenseitig etwas vorspielen. Aber nur einer der beiden hat wirklich böse Absichten. Frau Schmid (Sarah Baumeister) gibt vor, die Gräfin von Greifenstein zu sein. Sie hofft so, einen Mann von Adel auf sich aufmerksam machen zu können. Dieter (Thomas Käufler) gibt vor, Baron von Klauenfels zu sein. Dadurch erschleicht er sich ihr Vertrauen und türmt eines Nachts mit ihrem vermeintlich wertvollen Familienschmuck. Alle Bewohner des Altenheims, inklusive Zivis, versuchen zunächst vergeblich, ihn aufzuhalten. Aber schließlich kommen sie ihm doch noch auf die Schliche. Die treibenden Kräfte dabei sind der schlitzohrige Willi Hämmerle (Leonhard Steinle) und Hermine Zipfel (Steffi Fritz).

Der Einakter „Der Offenbarungseid“ spielt in der maroden Wirtschaft von Jakob (Thomas Gwaltsleiter) und seiner Frau Anna (Anja Oberschmid). Die beiden verwechseln den Finanzbeamten Schmierer (Jan Knöpfle) mit einem Kaufinteressenten für das Gasthaus. Deshalb zeigt Anna viel Ausschnitt und Bein und massiert ihm die Füße. Tochter Vroni (Valentina Schmid) wird angewiesen, dem Gast eine Nackenmassage zu verpassen. Von einer Kosmetikerin erhält Schmierer eine Schaummaske für das Gesicht. Als die Verwechslung aufkommt, entfernt Jakob die Gesichtsmaske mit einem scharfen Rasiermesser, inklusive einiger beabsichtigter Schnitte. Hinter der Kosmetikerin verbirgt sich Jakobs Widersacher, Vronis Freund Robert (Steffen Stöckle), der im Laufe des Stückes immer wieder in verschiedenen Maskeraden in der Wirtschaft auftaucht. Gespielt wird das alles noch mehrmals in der Weihnachtszeit auf der Holzwinkelbühne. Wer allerdings keine Karten reserviert hat, dem entgeht der Spaß: Alle Vorstellungen sind nämlich bereits ausverkauft.

