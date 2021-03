vor 23 Min.

Der Winterbacher Pfarrhof bekommt eine neue Heizung

Plus Im Winterbacher Gemeinderat ist es vorrangig um Zuschüsse gegangen. Das sind die Details.

Von Peter Wieser

Im Pfarrhof in Winterbach, wo auch die Sitzungen des Gemeinderats stattfinden, muss die Heizung erneuert werden. Die Katholische Kirchenstiftung St. Gordian und Epimach hatte für die Ersatzbeschaffung einen Zuschuss beantragt. Die Kosten betragen rund 13.000 Euro.

Für die Innenausstattung von kirchlichen Gebäuden gewährt die Gemeinde in der Regel einen Zuschuss von fünf Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Aufgrund dieser Regelung und zumal es für die Heizung keine Ersatzteile mehr gebe, sollte man das in diesem Fall auch so beibehalten, erklärte Bürgermeister Reinhard Schieferle in der Sitzung des Winterbacher Gemeinderats. Gemeinderatsmitglied Hans-Jürgen Klein bestätigte: Die Heizung sei schon mehrmals ausgefallen und ein Austausch wäre die beste Lösung. Die Gemeinde Winterbach wird sich somit mit 650 Euro an den Kosten beteiligen.

Krankenpflegeverein Burgau will Zuschuss haben

Wie bereits in den anderen Holzwinkelgemeinden stand auch in Winterbach der Zuschussantrag des Krankenpflegevereins Burgau auf der Tagesordnung. Dieser beabsichtigt für die Erweiterung und die Umgestaltung seiner Einrichtung, darunter die Erhöhung der Kapazität Tagespflege, sowie mit der Beschaffung weiterer Fahrzeuge insgesamt rund 520.000 Euro zu investieren (wir berichteten). Wie die Gemeinden Dürrlauingen, Haldenwang, Landensberg und Röfingen wird auch Winterbach hinsichtlich der Investitionen einen einmaligen Zuschuss in Höhe von zwei Euro je Einwohner (1482 Euro) gewähren. An den Leistungen, wie die Betreuung hilfsbedürftiger Personen oder „Essen auf Rädern“, beteiligt sich sie Gemeinde jährlich künftig mit 40 Cent je Einwohner. Man sei in Winterbach weiter weg, aber auch dort könne „Essen auf Rädern“ in Anspruch genommen werden. Durch den Zuschuss reduziere sich der Eigenanteil pflegebedürftiger Personen, bemerkte Bürgermeister Schieferle.

Frank Rupprecht, Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft: Man investiere sehr viel Geld in die Kindergärten, der Bereich der Altenpflege müsse ebenfalls berücksichtigt werden, womit auch die Angehörigen entlastet würden.

