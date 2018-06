vor 17 Min.

Der botanische Garten in Neuburg

Am 24. Juni ist Tag der offenen Gartentür. Zum Auftakt öffnet Josef Schuster schon jetzt sein Firmengelände.

Von Rebecca Mayer

Der Himmel: grau. Ein Gewitter bahnt sich an. Kein schönes Wetter, um in den Garten zu gehen. Kein schönes Wetter für den Auftakt zum „Tag der offenen Gartentür“, der offiziell erst am Sonntag, 24. Juni, startet. Doch als Josef und Emmigunde Schuster ihren Garten am Sitz ihrer Firma in Neuburg an der Kammel öffnen, ist das schlechte Wetter schnell vergessen. Denn überall leuchten die Blumen in Rot, Lila, Blau und Gelb. „Auch die ersten Dahlien blühen schon“, schwärmt Josef Schuster. Duftende Rosen, so weit das Auge reicht. Obstbäume, Buchsbäume, Himbeersträucher.

„Der Garten ist unser Hobby und auch die Visitenkarte unseres Büros“, erklärt der Firmenchef. „So wie andere Marathonlaufen, gehen meine Frau und ich in den Garten.“ Im Jahr 2002 ist das neue Firmengebäude in Neuburg gebaut worden, „schon bei der Planung war für uns klar, dass ein schöner Garten angelegt werden muss“, sagt er. Als Schuster aus der Tür geht und seinen Garten vorstellt, fällt sein Blick sofort auf die wie eine Treppe angeordneten, immer größer werdenden Steinquader vor dem Firmengebäude. „Sie stellen das Wachstum des Unternehmens dar“, sagt er. Der kleinste Stein steht für den Anfang des Büros mit gerade einmal zwei Mitarbeitern.

Rechts von den Steinquadern wird es exotischer. „Indische Rittersporne“, sagt er. „Erst hieß es, dass die Pflanzen bei uns in Deutschland den Winter nicht überleben. Aber wir haben bewiesen, dass es funktioniert. Jedoch nur mit der Hilfe von Renate Völkl.“ Sie ist selbst leidenschaftliche Gärtnerin und pflegt den Garten des Firmengeländes. Oftmals reiche der Platz im eigenen Garten nicht aus, um all seine Ideen umzusetzen, „deshalb haben wir auch zwei Gärten. Einen hier und einen zu Hause. Hier bin ich der Chef und zu Hause meine Frau“. Emmigunde Schuster ergänzt: „Wenn nur einer anschafft, dann kommt es nicht zu Reibereien.“

Doch kann man sich bei so einer Vielfalt den Namen aller Arten überhaupt merken? Josef Schuster lacht: „Nein, das geht nicht. Auf einem Obstbaum wachsen beispielsweise sieben verschiedene Sorten. Und damit ich weiß, wann welche Sorte geerntet werden muss, habe ich ein Schild auf dem Ast angebracht.“ Landrat Hubert Hafner schmunzelt: „Dieser Garten artet ja in Wissenschaft aus. Der botanische Garten in Neuburg, ja das kann man hier sagen.“ Für den Landrat ist der Tag der offenen Gartentür allerdings keine Selbstverständlichkeit. „Ich möchte mich bedanken, dass Sie Ihren Garten für uns alle öffnen.“

Der Garten am Firmengelände ist nicht eingezäunt. Auch hätte Familie Schuster kein Problem damit, wenn fremde Leute durch ihren Garten laufen. „Meine Frau und ich schauen ja selbst in anderen Gärten nach Ideen, denn als Gärtner hat man einfach immer zu wenig Pflanzen“, berichtet Schuster. Auch Hans Joas, Vorsitzender des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege, freut sich auf die kommende Veranstaltung am Sonntag, 24. Juni: „ Seit 18 Jahren gibt es nun den Tag der offenen Gartentür in Schwaben. Dieses Jahr mit 48 Gärtnern.“ Am Tag der offenen Gartentür bleibt der zweite Garten im Kreis, bei Familie Klingholz in Aletshausen, aus gesundheitlichen Gründen geschlossen.

