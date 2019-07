vor 57 Min.

Der nächste Schritt zu „Ermle IV“

Der Offinger Marktgemeinderat billigt den Vorentwurf für das neue Baugebiet. Auch eine Erweiterung bei BWF war Thema – neben einigen anderen Projekten

Von Peter Wieser

Mehrere Punkte galt es bei der Sitzung des Offinger Marktgemeinderats für das neue Baugebiet „Ermle IV“ abzuarbeiten: Zum einen war dies die Vorstellung des Vorentwurfs des Bebauungsplans durch den Architekten und Stadtplaner Ingo Blatter, zum anderen war es das Fassen des Aufstellungs- sowie des Billigungs- und Auslegungsbeschlusses durch den Rat.

Blatter erörterte die wesentlichen Bestandteile des Bebauungsplans für eine allgemeine Wohnbebauung südlich der Kreisstraße GZ28. Dargestellt sind darin 52 Parzellen in einer Größe zwischen 500 und 900 Quadratmetern für ein- bis zweigeschossige Einzel- oder Doppelhäuser, sowie weitere Flächen für drei Mehrfamilienhäuser. Die Straßenflächen seien bereits festgesetzt, hinsichtlich Größe und Anzahl der einzelnen Parzellen bestehe noch die Möglichkeit, zu variieren.

Ein Baugrundgutachten liege vor und eine artenschutzrechtliche Untersuchung sei ebenfalls durchgeführt worden, so Blatter. Eine Ausgleichsfläche in einer Größe von rund 1,9 Hektar müsse noch festgelegt werden. Entlang der Kreisstraße sei das Errichten eines begrünten Schallschutzwalls in einer Höhe von drei Metern über der Straßenkante vorgesehen, der jedoch nicht als Ausgleichsfläche zähle. Speziell für die Häuser in diesem Bereich werde es Festsetzungen geben – dies sei detailliert in einem Schallgutachten untersucht worden.

„Wenn die Räume gut orientiert sind und wenn entsprechende Grundrisse geschaffen sind, hat man keine großen Auflagen“, erklärte Blatter. Bei der Gestaltung der Dachformen ist der Markt Offingen sehr offen. Hier gibt es keine Festsetzungen. Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen erlaubt der Bebauungsplan ab einer Grundstückstiefe von drei Metern ab der Grundstücksgrenze Einfriedungen mit einer maximalen Höhe von 1,2 Metern. Weiter ist eine Fläche für einen Spielplatz eingearbeitet, die aber auch für einen zusätzlichen Bauplatz genutzt werden könnte.

Überlegungen gibt es für eine Nutzung von kalter Nahwärme und dem Anlegen zweier Brunnen. Dies wird noch geprüft. Den Aufstellungsbeschluss, wie auch den Billigungs- und Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan fasste der Offinger Marktgemeinderat einstimmig. Voraussichtlich wird es bis zum Ende des Jahres dauern, bis dieser sich mit den einzelnen Stellungnahmen beschäftigen kann.

Eine Hochwasserschutzmaßnahme westlich der Mindel soll für die Firma BWF eine Erweiterung des nutzbaren Werksareals nach Süden ermöglichen. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Errichtung eines Deiches mit einer neuen beziehungsweise einer zusätzlichen Höhe von einem halben bis 1,2 Metern. Einwände dagegen brachte der Marktgemeinderat nicht hervor, allerdings darf der sich dort befindliche Regenwasserkanal durch die geplanten Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Ebenfalls keine Einwände wurden gegen die Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Gundremmingen für das Gebiet „Solarpark GZ28“ hervorgebracht, nachdem das Areal, auf dem ein Solarpark geplant ist, nun zudem kleiner geworden ist.

Mit dem Verlegen des Offinger Wertstoffhofs soll der Bauhof mit einer Halle in Stahlkonstruktion, mit sechs Toren und den Maßen 36,6 mal 12,5 Metern einen Anbau als Materiallager und zum Unterstellen von Fahrzeugen erhalten. Das Dach ist so ausgelegt, dass es geeignet ist, eine Fotovoltaikanlage einzurichten. Der Marktgemeinderat erteilte zu dem Bauantrag das gemeindliche Einvernehmen und erteile eine Befreiung von der im Bebauungsplan festgesetzten Dachneigung und der Baugrenze. Die Halle soll so direkt und in einer Flucht an die bereits bestehende angegliedert werden, erklärte Offingens Bürgermeister Thomas Wörz (SPD).

Auf die Anregung von Dritter Bürgermeisterin Maria Luise Eberle (CSU) soll bei der Kneipp-Anlage in nächster Zeit ein Abfallbehälter aufgestellt werden. Katja Vielweib (SPD) fragte nach, ob der Mindelstrand nicht irgendwie „entkrautet“ werden könne. Dann wäre das Badevergnügen noch größer. Ernst Süß (CSU) meinte, dass aufgrund des Hochwassers das Kraut nun stark wuchere. Bürgermeister Wörz versprach, dazu ein Gespräch mit dem Flussbaumeister und den entsprechenden Stellen zu führen.

Zuvor hatte der Bürgermeister über die Beschlüsse aus der vergangenen nicht öffentlichen Sitzung informiert. Unter anderem waren beim Klaiberhaus die Arbeiten für die Sanierung der Heizungsanlage zum Preis von rund 45000 Euro brutto sowie Bodenbelagsarbeiten für gut 26000 Euro brutto vergeben worden. Darüber hinaus gab Bürgermeister Wörz bekannt, dass das Planungsbüro inzwischen mit den Planungen für die Sanierung des Offinger Aussichtsturms begonnen habe und dass diese voraussichtlich in der kommenden Sitzung vorgestellt würden.

