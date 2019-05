13:00 Uhr

Der neue Mobilfunkmast wird jetzt installiert

In Haldenwang wird ein Mobilfunkmast installiert.

In Haldenwang laufen Arbeiten im Hof des Rathauses am Schlauchturm der Feuerwehr.

Im Hof des Rathauses in Haldenwang wird derzeit gearbeitet, unter anderem ist ein Hubsteiger im Einsatz. Wie die Verwaltungsgemeinschaft auf Anfrage erklärt, wird dort gerade ein neuer Mobilfunkmast installiert. Bereits Anfang des vergangenen Jahres war über das Thema im Gemeinderat Haldenwang diskutiert worden, da der Mobilfunkempfang im Ort zu schlecht sei.

Als ein möglicher Standort war bereits damals der Schlauchturm der Feuerwehr, die ihre Zufahrt im Hof des Rathauses hat, genannt worden. Zur Wahl stand auch ein Standort am Festplatz, sagt Bürgermeister Georg Holzinger gegenüber der GZ. Aber da die Netzabdeckung am Schlauchturm am besten und der Mast dort kaum sichtbar sei, habe man sich dafür entschieden.

Zudem seien dort die wenigsten Bürger unmittelbar betroffen und Beschwerden habe es keine gegeben. Am 1. Juni wolle die Telekom die Anlage in Betrieb nehmen. (cki)

