vor 24 Min.

Der persönliche Arztbesuch bleibt unersetzbar

Die heimischen Ärztesprecher sehen in neuen Behandlungsformen über das Internet allenfalls ergänzende Möglichkeiten. Gewaltbereitschaft der Patienten nimmt zu.

Von Rebecca Mayer

„Kann ich noch schnell zum Einkaufen gehen, oder komme ich gleich dran?“ Eine Frage, die man der Arzthelferin gerne stellt, bevor man stundenlang im Wartezimmer des Arztes sitzt. Doch das sollte sich künftig ändern, und zwar per Mausklick: Ärzte in Deutschland sollen mehr Patienten über die digitale Technik aus der Ferne behandeln können. Die Sprecher der niedergelassenen Vertragsärzte im nördlichen sowie südlichen Landkreis, Dr. Mirjam Kiermasz und Dr. Max Drexel, berichten im Gespräch mit unserer Zeitung über die Vor- und Nachteile dieser Veränderung.

Smartphone, Laptop oder Tablet: Die digitale Welt ermöglicht es, praktisch rund um die Uhr erreichbar zu sein. Doch eine ärztliche Diagnose per Mail und Video, über das Internet? Riskant oder längst überfällig? „Eine Behandlung per Video wird niemals den wichtigen Patienten-Arzt-Kontakt ersetzen“, erklärt Dr. Max Drexel. Man dürfe nicht nur die rechtliche Problematik im Blick behalten, sondern müsse erkennen, dass „das Patienten-Arzt Gespräch keinesfalls unnötig ist.“ Denn von EKG über einen Ultraschall bis hin zu Blutuntersuchungen: „Um eine richtige Diagnose aufstellen zu können, muss ich den Patienten sehen, eine Untersuchung an ihm durchführen“, erklärt der Arzt.

Und selbst nach einer Diagnose sei der ärztliche Kontakt zu seinen Patienten laut Drexel unerlässlich. Für den Heilungsprozess seien, so Drexel, auch nach einer ausgesprochenen Diagnose weitere Untersuchungen notwendig. „Die ein oder andere Frage – ja die könne über das Internet beantwortet werden“, sagt Drexel. Zu denken sei beispielsweise an eine Impfberatung. „Für so etwas müsse der Patient nicht extra in die Praxis kommen.“ Auch beim Einsatz der sogenannten Verah (Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis), einer Arzthelferin, die auf Hausbesuche fährt, könnte eine Videokonferenz sinnvoll sein. „Sie könnte sich vorher mit dem Patienten per Video austauschen, welche Medikamente beispielsweise benötigt werden und diese gleich mitbringen.“

Es wird viel gesprochen - und es ist vieles unklar

Und auch im ärztlichen Bereitschaftsdienst könnte die digitale Welt eine Arbeitserleichterung mit sich bringen. Doch momentan würde einfach zu viel über diese neue Behandlungsform gesprochen werden, erklärt Drexel. „Wir müssen abwarten was passiert. Ich selbst werde keine Diagnose über das Internet aufstellen.“ Eine Diagnose über das Internet könne das wichtige Patienten- Arztgespräch auch auf Dauer nicht ersetzen, betont Drexel erneut.

„Eine Behandlung über das Internet sehe ich als gute und unterstützende Maßnahme zum unersetzbaren Arzt- Patientengespräch“, berichtet die Ärztesprecherin im nördlichen Landkreis, Dr. Mirjam Kiermasz. Als mögliches Beispiel für eine Fernbehandlung nennt Kiermasz eine Hauterkrankung. „Mit einem guten System und einer guten Kamera könne ein Arzt auch per Videobehandlung die betroffene Stelle ansehen.“

In anderen Ländern ist diese Beratung bereits etabliert

In Nachbarländern, wie beispielsweise der Schweiz, hätte sich, so Kiermasz, eine telefonische Beratung bereits etabliert. Und auch in Deutschland, „in Zusammenarbeit mit Pflegeheimen oder den Betreuern von chronisch Kranken oder bettlägerigen Menschen, könne dies eine sinnvolle Idee sein.“ Aber Kiermasz betont auch, dass „eine Behandlung per Internet den persönlichen Patienten-Arztkontakt nicht ersetzen wird.“

Doch wenn die beiden Ärzte über das wichtige Patienten-Arztgespräch berichten, werden auch dessen Schattenseiten spürbar: Die bei einigen Patienten vorhandene Gewaltbereitschaft gegenüber Ärzten und Praxispersonal. „Beleidigungen erleben wir als Ärzte tagtäglich. Und nicht immer sind die Patienten einsichtig“, erklärt Drexel. Einmal hätte es sogar eine Attacke auf eine Arzthelferin gegeben. „An den Haaren wurde sie gezogen“, erinnert er sich.

Auch Dr. Mirjam Kiermasz kennt verbale Entgleisungen der Patienten gegenüber ihren Arzthelferinnen. Im Rettungsdienst und in der Notaufnahme würden die Patienten sogar handgreiflich gegenüber Ärzten und dem Pflegepersonal werden. „Auch ich selbst wurde in der Notaufnahme bereits mit einem Pfefferspray attackiert.“ In den Notaufnahmen würden viele Patienten die Ärzte und weiteres Personal nicht kennen. Dies erhöhe ihre Gewaltbereitschaft. Gerade bei Demenzpatienten käme es sehr häufig zu Gewaltausbrüchen. „Man ist in solchen Fällen nachsichtig. Doch für das Pflegepersonal ist das ein immenses Problem.“

