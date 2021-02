vor 16 Min.

Der zweite Impfstoff kommt in den Landkreis Günzburg

Plus Astrazeneca wird nun auch verwendet. 500 Dosen sollen am Dienstag eintreffen. Ein genauer Plan für die Woche wird erst am Montag festgelegt.

Von Till Hofmann

Bislang wurde nur das Vakzin von Biontech/Pfizer im Landkreis Günzburg eingesetzt. Zu Beginn der Woche soll ein zweiter Impfstoff erstmals eintreffen – der von Astrazeneca. Am Freitag hieß es noch, Moderna würde kommen. Deshalb muss jetzt die „Feinabstimmung“ getroffen werden, wie es Hermann Keller formuliert, der das Impfen im Landkreis koordiniert. Pläne, die gemacht, Absprachen die getroffen wurden, müssen wieder über den Haufen geworfen werden.

Durch die Lieferung mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Pharmakonzerns Astrazeneca wird in gewisser Weise ein Verschiebe-Bahnhof in Gang gesetzt. Denn dieser Impfstoff darf nur an unter 65 Jahre alte Personen verimpft werden. Betroffen sind Hausärzte, Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten, Rettungsdiensten und Mitarbeiter der Kreiskliniken – jene Personen also, die von Berufs wegen mit vielen erkrankten oder verletzten Personen zu tun haben. Weitere Impfdosen werden an Krankenhäuser abgegeben. Das alles ist möglich, weil 500 Dosen am Dienstag eintreffen sollen.

Biontech-Impfstoff steht in größerem Maße für die Älteren zur Verfügung

Der Biontec-Impfstoff bleibt deshalb auch in größerem Maße den über 80-Jährigen, die zu den beiden Impfzentren nach Günzburg und Krumbach kommen. 613 Senioren sollen nach Kellers Auskunft in den nächsten sieben Tagen davon profitieren. Und weitere 153 Zweitimpfungen erfolgen ebenfalls durch das Biontech-/Pfizer-Vakzin. Bisher gab es ja keinen anderen Impfstoff im Landkreis. Und auch bei der zweiten Impfung eines Bürgers wird nichts anderes als im ersten Durchgang eingesetzt.

Mobile Teams sind in dieser Woche verstärkt im Dominikus-Ringeisen-Werk im Einsatz, wo 234 Bewohner durch die Impfspritze geschützt werden sollen.

Ungefähr 1800 Personen stehen auf einer Warteliste, die in drei Wochen abgearbeitet sein könnte – vorausgesetzt, dieselben Mengen werden auch künftig geliefert. Weitere 6000 Impfwillige aus dem Kreis Günzburg sind unter www.impfzentren.bayern wegen eins Termins registriert.

